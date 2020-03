Karolína Plíšková už byla tenisovou jedničkou, i přesto si ji stále fanoušci a dokonce i novináři pletou se sestrou-dvojčetem Kristýnou, která se do špičky teprve prokousává. Myslíte si, že vám by se to stát nemohlo? Zkuste si náš test. Někdy to není zdaleka tak snadné.