Kvitovou vysilují bitvy s mládím. Další překážkou je Ostapenková, která ji ničila v tréninku

před 18 minutami

Petru Kvitovou čeká v Miami další mladá soupeřka. V osmifinále floridského tenisového podniku ji vyzve Lotyška Jelena Ostapenková.

Miami/Praha - Jako by si s ní tenisový osud hrál a zkoušel, co všechno vydrží. Petře Kvitové na březnových amerických turnajích padají do cesty samé mladé neokoukané hráčky, se kterými tráví na kurtu hodiny a hodiny při dlouhých tahanicích. V pondělí si zahraje v Miami proti další vycházející hvězdě Lotyšce Jeleně Ostapenkové.

23, 16, 19, 19. To jsou číslovky značící věk soupeřek tenistky z Fulneku, které potkala v Indian Wells a Miami. Hned ve třech případech vydřela vítězství až po třísetovém boji, s šestnáctiletou Amandou Anisimovou pak dokonce prohrála.

"Mentálně je pro mě složité hrát s mladší soupeřkou. Mladé holky hrají proti mně tak dobře. Vzpomínám si, když jsem byla sama mladší, jak jsem taky hrála bez strachu a neměla co ztratit. Hrají agresivně a nic nezkazí," prohlásila osmadvacetiletá Kvitová po nedělní výhře Sofií Keninovou.

S devatenáctiletou Američankou se na kurtu pořádně nadřela, zápas trval přes dvě hodiny i proto, že Kvitová pořádně nevěděla, co od 94. hráčky světa čekat.

"Vůbec jsem ji neznala, sice jsem věděla o jejím stylu hry, ale hrály jsme spolu poprvé. Velmi dobře se pohybuje a slušně podává. Věděla jsem, že to nebude jednoduché, protože dokáže vrátit téměř všechno. Očekávala jsem náročný zápas, ale rozhodně ne že to skončí 6:4 ve třetím setu," řekla pro web tennis-arena.cz.

Pro Češku to byl už desátý třísetový boj v této sezoně z celkem dvaceti duelů. Fyzický fond, který nasbírala v pro ni dosud nejnáročnější zimní přípravě pod kondičním koučem Davidem Vydrou, se vyplácí. Na regeneraci moc času nemá, osmifinále bude hrát hned v pondělí večer.

"Jsem docela unavená, ale to je pro všechny stejné. Nejdříve musím na masáž a budu se snažit dobře vyspat. V pondělí budeme hrát až večer, takže budu mít celý den čas. Dopoledne se asi půjdu rozhýbat na kolo a odpoledne se zkusím ještě trochu prospat," přiznala.

Turnajový pavouk je nemilosrdný, světovou devítku opět prověří dravé mládí, čeká ji Lotyška Jelena Ostapenková, se kterou si na turnaji střihla jeden trénink, zřejmě to ale nebyl dobrý nápad.

"Sparing pro mě výhodou úplně nebyl, protože to nedopadlo nejlépe. Dopadlo to špatně, ani nebudu říkat jak," naznačila Češka.

Přitom na začátku února v Petrohradě Ostapenkovou smázla rozdílem třídy 6:0 a 6:2. "Ale to bylo něco jiného než tady, přijde mi, že místní centrkurt je pomalejší," dodala.