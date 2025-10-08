Chtěla by být Putinem, navážela se do Čechů. Přesto Ruska aspiruje na prestižní cenu

Jméno čtyřicetileté ruské tenisové královny mezi dvěma vyhlášenými gentlemany okruhu ATP vyvolalo rozruch.
Na jednu stranu jde o hráčku se dvěma vyhranými grandslamy v životopise, další dva přidala v deblu a třikrát vyhrála Fed Cup.
Pak je tu ale její druhá tvář, neskrývaná adorace ruského prezidenta Putina.
Na síti X tak okamžitě po oznámení nominací do Síně slávy začal obíhat jeden z jejích rozhovorů pro Tennis Magazine, ve kterém odpovídala na otázku: Pokud bych mohla být na jeden den někým jiným, kdo by to byl?
"Vladimir Putin, jednoduše proto, že by mě zajímalo, jak to tam u něj funguje," prohlásila ruská tenistka.
Na Australian Open zase někdejší světová dvojka po jedné z výher přiznala, že jedním z jejích nesplněných snů je selfie s Putinem, kterému prý Rusko vděčí za svou největší slávu.
Moc oblíbená ale během kariéry nebyla ani mezi českými tenisovými fanoušky. Před dvěma lety se navezla do Petry Kvitové, která se přimlouvala za to, aby se po ukrajinské invazi ruští a běloruští tenisté neúčastnili olympijských her.
"Je to Češka a stejně jako všichni Češi je proti Rusům. Pěstuje se tam propaganda a rusofobie, stejně jako po celém světě. Sportovci by se do toho neměli zatahovat," nechala se tehdy slyšet Kuzněcovová.
"Chápu, kdyby hráli politici tenis, ale takhle? V tom případě bychom měli probrat všechny válečné konflikty po celém světě a jejich vliv na sport," zlobila se tehdy rodačka z Petrohradu, jež ukončila kariéru v roce 2021.
Tenisté a tenistky z Ruska a Běloruska na okruhu od začátku válečného konfliktu vystupují bez označení národní příslušnosti. U jejich jména tedy v žebříčku nesvítí ani vlajka.
Uchazeči o vstup do Síně slávy musí dostat alespoň 75 procent hlasů od volební komise a případné bonusové procentní body z hlasování fanoušků. Nové členy oznámí organizace v listopadu.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.