Tenis

Chtěla by být Putinem, navážela se do Čechů. Přesto Ruska aspiruje na prestižní cenu

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 7 hodinami
Roger Federer, Juan Martín del Potro a Ruska Světlana Kuzněcovová. Tři jména, která jsou v nejužší nominaci na uvedení do Mezinárodní tenisové Síně slávy. Jedinou ženu ve výběru přitom provázejí kontroverzní výroky a je velkou fanynkou ruského prezidenta Vladimira Putina.
Světlana Kuzněcovová ve čtvrtfinále v Cincinnati 2019
Světlana Kuzněcovová ve čtvrtfinále v Cincinnati 2019 | Foto: Reuters

Jméno čtyřicetileté ruské tenisové královny mezi dvěma vyhlášenými gentlemany okruhu ATP vyvolalo rozruch. 

Na jednu stranu jde o hráčku se dvěma vyhranými grandslamy v životopise, další dva přidala v deblu a třikrát vyhrála Fed Cup.

Pak je tu ale její druhá tvář, neskrývaná adorace ruského prezidenta Putina. 

Na síti X tak okamžitě po oznámení nominací do Síně slávy začal obíhat jeden z jejích rozhovorů pro Tennis Magazine, ve kterém odpovídala na otázku: Pokud bych mohla být na jeden den někým jiným, kdo by to byl?

"Vladimir Putin, jednoduše proto, že by mě zajímalo, jak to tam u něj funguje," prohlásila ruská tenistka.

Na Australian Open zase někdejší světová dvojka po jedné z výher přiznala, že jedním z jejích nesplněných snů je selfie s Putinem, kterému prý Rusko vděčí za svou největší slávu.  

Moc oblíbená ale během kariéry nebyla ani mezi českými tenisovými fanoušky. Před dvěma lety se navezla do Petry Kvitové, která se přimlouvala za to, aby se po ukrajinské invazi ruští a běloruští tenisté neúčastnili olympijských her.

"Je to Češka a stejně jako všichni Češi je proti Rusům. Pěstuje se tam propaganda a rusofobie, stejně jako po celém světě. Sportovci by se do toho neměli zatahovat," nechala se tehdy slyšet Kuzněcovová.

"Chápu, kdyby hráli politici tenis, ale takhle? V tom případě bychom měli probrat všechny válečné konflikty po celém světě a jejich vliv na sport," zlobila se tehdy rodačka z Petrohradu, jež ukončila kariéru v roce 2021. 

Tenisté a tenistky z Ruska a Běloruska na okruhu od začátku válečného konfliktu vystupují bez označení národní příslušnosti. U jejich jména tedy v žebříčku nesvítí ani vlajka. 

Uchazeči o vstup do Síně slávy musí dostat alespoň 75 procent hlasů od volební komise a případné bonusové procentní body z hlasování fanoušků. Nové členy oznámí organizace v listopadu.

Související

Když spustila střelba, brečela jsem, líčí Serena traumatické chvíle po smrti sestry

Sportovní fotky roku 2022 podle agentury Reuters

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Nosková je k nezastavení, ve Wu-chanu zdolala bývalou světovou jedničku

Nosková je k nezastavení, ve Wu-chanu zdolala bývalou světovou jedničku
2:39

Nosková - Ósakaová 7:6, 6:3. Česká jednička nepřestává vítězit, přehrála i hvězdu

Nosková - Ósakaová 7:6, 6:3. Česká jednička nepřestává vítězit, přehrála i hvězdu

Lehečka padl, Muchová vzdala. Uspěla jen Siniaková proti australské hvězdičce

Lehečka padl, Muchová vzdala. Uspěla jen Siniaková proti australské hvězdičce

Strašná dřina, prohlásila Muchová po brutální premiéře. Zabrat dostala i Nosková

Strašná dřina, prohlásila Muchová po brutální premiéře. Zabrat dostala i Nosková
2:33
Tenis sport Obsah Světlana Kuzněcovová

Právě se děje

před 6 minutami
Plánování cest i složité procesy. Google v Česku spustil pokročilé vyhledávání s AI
Ekonomika

Plánování cest i složité procesy. Google v Česku spustil pokročilé vyhledávání s AI

Nový vyhledávací režim je podle firmy užitečný pro otevřené otázky a komplikovanější úkoly, jako je například plánování cest nebo porozumění složitým.
Aktualizováno před 24 minutami
Nosková je k nezastavení, ve Wu-chanu zdolala bývalou světovou jedničku
2:39
Tenis

Nosková je k nezastavení, ve Wu-chanu zdolala bývalou světovou jedničku

Linda Nosková, finalistka předchozího turnaje v Pekingu, porazila ve Wu-chanu v druhém kole Japonku Naomi Ósakaovou 7:6, 6:3.
Aktualizováno před 26 minutami
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku
Domácí

ŽIVĚ
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 31 minutami
Brabec z ANO se vzdá poslaneckého mandátu, zůstane hejtmanem
Domácí

Brabec z ANO se vzdá poslaneckého mandátu, zůstane hejtmanem

Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO) se rozhodl vzdát poslaneckého mandátu. Řekl, že práce pro kraj je pro něj důležitější.
Aktualizováno před 35 minutami
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu
Zahraničí

ŽIVĚ
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 38 minutami
Další osud dívky dlouhodobě zneužívané otčímem. ČT uvede dokument LEX Anička
Film

Další osud dívky dlouhodobě zneužívané otčímem. ČT uvede dokument LEX Anička

Režisérka Šárka Maixnerová se svým týmem sledovala život Aničky po dobu jednoho roku – od rozhodnutí odvolacího soudu do léta 2025.
Aktualizováno před 39 minutami
Téměř jako ty ruské. Praha hodlá Kyjevu předat desítky upravených tanků
Zahraničí

Téměř jako ty ruské. Praha hodlá Kyjevu předat desítky upravených tanků

Modernizace T-72M4CZ začala v 90. letech minulého století po válce v Perském zálivu, která ukázala technologickou zaostalost sovětských tanků.
Další zprávy