Kvitové se v zaslíbeném Madridu otevřela šance. Španělskem otřese i další české derby

Před pařížským grandslamem je to největší antukový svátek. Turnaj v Madridu svede do španělské metropole tradičně ty nejlepší hráče světa. Týden a půl hrají o tisíc bodů do žebříčku. A i letos tu bude z českého pohledu živo.

Den před zahájením turnaje přišla smutná zpráva pro fanoušky i pořadatele. Odhlásila se světová jednička a 23 zápasů neporažená Polka Iga Šwiateková. Z dalšího vyhraného podniku ve Stuttgartu si totiž kromě nového Porsche odvezla i pochroumané rameno. Související Utekla před válkou, tátu už neuvidí. Ukrajinská tenistka našla azyl v Říčanech Jenže co je pro někoho smůla, pro jiné zase zajímavé otevření možností. Hegemonka posledních měsíců ženského okruhu totiž uvolnila místo nasazené jedničky pro první náhradnici mezi nasazenými Kanaďanku Leylah Fernandezovou. Teprve devatenáctiletá tenistka v posledních týdnech roli loňské finalistky US Open zrovna nepotvrzuje. A tak by se první čtvrtina pavouka mohla otevřít pro jiné šampionky. Hned ve druhém kole by s Fernandezovou mohla změřit síly Petra Kvitová. A tenistka z Fulneku má pro oranžovou drť v Madridu zvláštní slabost. Vždyť tu hned třikrát turnaj ovládla. Kurty jsou rychlé, míče v teplém počasí dobře letí a ve vyšší nadmořské výšce ještě zrychlují, což je pro její agresivní styl ideální stav. "Už ty tři tituly tady jsou neuvěřitelné, kdybych měla získat čtvrtý, tomu bych snad nemohla říct ani sen," vyprávěla loni na před startem turnaje, kde nakonec došla do čtvrtfinále. Letos by byl čtvrtý zářez do madridské historie ještě překvapivější. Dvaatřicetiletá Češka se letos trochu trápí, především zdravotně, už dva zápasy skrečovala, na kontě má deset porážek z devatenácti utkání a sklouzla na třicáté místo světového pořadí. Na sociálních sítích ale Kvitová září. V madridském areálu se nadšeně vyfotila se všemi třemi podobiznami s trofejemi z vítězných ročníků a užila si i společný trénink se Švýcarkou Belindou Bencicovou. V prvním kole ji čeká souboj levaček s krajankou Bencicové Jil Teichmannovou, kterou loni v Ostravě porazila ve dvou setech. I pro online sportovní zpravodajský server Sportskeeda.com je Češka černým koněm první čtvrtiny ženského pavouku. Související Ruští hráči už nejsou mými přáteli, ukrajinská koučka Plíškové popsala válečné hrůzy Z českého pohledu bude v Madridu opravdu živo i přesto, že se dvě výborné antukářky Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová odhlásily pro zranění. Divokou kartu do turnaje dostala šestnáctiletá naděje Linda Fruhvirtová, která změří síly s úspěšnou kvalifikantkou Kaiou Kanepiovou z Estonska. Do hlavní soutěže si zajistila vstupenku dvěma vyhranými zápasu také Marie Bouzková. Los si s ní pohrál a předhodil krajance Karolíně Plíškové, která po zlomenině zápěstí stále hledá dřívější formu. Po vzájemné bitvě Plíškové s Kvitovou ve Stuttgartu tak i Španělsko pozná české derby. Návrat po zranění vyhlíží také Kateřina Siniaková, která vyzve Anu Konjuhovou z Chorvatska, Karolínu Muchovou čeká Číňanka Čeng Čchin-wen a Tereza Martincová si střihne odvetu za nedávnou porážku v Praze s britskou vítězkou posledního US Open Emmou Raducanuovou. Instagram - https://www.instagram.com/p/CcyFJMNri_x/