Kvitová zvládla v Indian Wells tenisový maraton, dále jde i Vondroušová

před 3 hodinami

Dvě české tenistky, Petra Kvitová i Markéta Vondroušová, postoupily do třetího kole turnaje v americkém Indian Wells.

Indian Wells - Tenistka Petra Kvitová udolala při svém vstupu do turnaje v Indian Wells po třech hodinách a sedmnácti minutách v druhém kole 6:7, 7:6, 6:4 Julii Putincevovou z Kazachstánu. Do třetího kola postoupila také osmnáctiletá Markéta Vondroušová, jež se postarala o překvapení vítězstvím 7:6, 6:4 nad nasazenou jedenáctkou Johannou Kontaovou z Británie.

Světová devítka Kvitová po volném prvním kole maraton s kazašskou obranářkou Putincevovou zvládla a připsala si čtrnáctou výhru za sebou. Vítězka únorových turnajů v Petrohradu a Dauhá tím vyrovnala svou nejdelší sérii v kariéře, kterou zaznamenala na přelomu let 2011 a 2012.

Den po 28. narozeninách předvedla Kvitová svůj typický zápas plný vítězných úderů (66), ale také nevynucených chyb (78). Její soupeřka přitom měla vyrovnanou bilanci 15/15. Kvitová soupeřce darovala hned 18 bodů dvojchybami, přičemž poslední zaznamenala při prvním mečbolu. Při druhém už ale česká favoritka první vzájemný duel s Putincevovou po více než třech a čtvrt hodinách ukončila. Déle letos hrály pouze Simona Halepová s Lauren Davisovou na Australian Open (3:44).

Patnáctou výhru v řadě se Kvitová pokusí přidat proti vítězce duelu mezi Američankou Amandou Anisimovou a Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou.

Vondroušová do zápasu s favoritkou Kontaovou výborně vstoupila a dostala se do vedení 3:0. Britka však srovnala a talentovaná Češka musela za stavu 4:5 a 5:6 odvracet celkem čtyři setboly. Sadu nakonec dotáhla do tie-breaku, který vyhrála 7:5. V druhém setu sice ztratila Vondroušová podání jako první a prohrávala 2:4, pak však získala čtyři hry v řadě a zápas ukončila při prvním mečbolu. Čtyřiapadesátá hráčka světového žebříčku se v dalším zápase utká s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.