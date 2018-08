Kvitová zahájila US Open vítězně. Ve druhém setu předvedla skvělý obrat

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Petra Kvitová v 1. kole US Open proti Yanině Wickmayerové. | Foto: Reuters

Česká tenistka Petra Kvitová zvládla vstup do US Open. Belgičanku Yaninu Wickmayerovou porazila ve dvou setech 6:1 a 6:4.

New York - Petra Kvitová zvládla v horkém poledni v New Yorku první kolo tenisového US Open. Turnajová pětka porazila Belgičanku Yaninu Wickmayerovou po setech 6:1 a 6:4.

O postup bude dnes hrát také jediný český zástupce ve dvouhře mužů Jiří Veselý, kterého čeká v 1. kole Francouz Corentin Moutet. Napodobit Kvitovou zkusí Kristýna Plíšková, Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková.

Osmadvacetiletá Kvitová rozjela zápas s Wickmayerovou suverénně. Ve vedru a vysoké vlhkosti vzduchu dala v první hře dvě esa a ukázala, že ji bolavé rameno z New Havenu nelimituje. Vyhrála úvodních šest výměn utkání, za 17 minut vedla i díky deseti vítězným míčům 5:0 a v prvním setu povolila soupeřce jen game.

Za stavu 1:1 ve druhém setu byl zápas na pět minut přerušen, protože se v hledišti udělalo špatně jedné z divaček a byla ošetřována. Wickmayerová se pak snažila hrát rychleji a Kvitová se tolik nedostávala k nátlakové hře. Chybovala a prohrávala 1:4. Při svém dalším podání po dvojchybě ztrácela 15:30, vzápětí ale dala eso a rozjela se. Zápas pak dokončila stejně, jako ho začala - získala pět gamů po sobě.

"Hrála jsem v prvním setu skvěle. I když jsem ztratila ve druhém servis, tak jsem se snažila a nechtěla jsem hrát třetí set. Bojovala jsem," řekla Kvitová, která si připsala 45. vítězný zápas v sezoně. "Sezona je neuvěřitelná," řekla. Její další soupeřka vzejde z utkání Slovenky Anny Karolíny Schmiedlové a Číňanky Wang Ja-fan.

Kvitová už letos získala pět titulů, ale na grandslamech se jí nedaří. S Australian Open a ve Wimbledonu se loučila v prvním kole a v Paříži ve třetím.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (5-ČR) - Wickmayerová (Belg.) 6:1, 6:4, Ósakaová (20-Jap.) - Siegemundová (Něm.) 6:3, 6:2, Curenková (Ukr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:3, 6:2.