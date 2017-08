Kvitová zabrala a v Cincinnati prošla do druhého kola. Veselý končí

AKTUALIZOVÁNO před 11 minutami

Tenistka Petra Kvitová postupuje v Cincinnati do druhého kola. I když duel s Estonkou Anett Kontaveitovou nezačala dobře, nakonec zvítězila 1:6, 7:6 a 6:3. Naopak Jiří Veselý se rychle loučí, chorvatskému dlouhánovi Ivu Karlovičovi podlehl 3:6, 6:3 a 5:7.

Kvitová přitom nevstoupila do turnaje vůbec dobře a po ztrátě prvního setu prohrávala ve druhém 2:4. Za stavu 3:4 ji však nabudil proslov trenéra Jiřího Vaňka. "Vše teď hodíš za hlavu, začíná nový zápas," řekl kouč. Česká tenistka vzápětí sebrala soupeřce servis, srovnala na 4:4 a pak sadu rozhodla v tie-breaku.

Rozhodující set byl dlouho vyrovnaný, ale dvojnásobná wimbledonská vítězka postupně převzala kontrolu a čtyřmi gamy za sebou rozhodla. "Řekla jsem si, že nejsem pod tlakem a nemám co ztratit. A jen jsem se snažila hrát to, co umím," řekla v rozhovoru na kurtu sedmadvacetiletá Kvitová.

V dalším kole narazí buď na krajanku Lucii Šafářovou, nebo na Američanku Sloane Stephensovou. Se Šafářovou má bývalá světová dvojka suverénní bilanci deseti vítězství, zatímco se Stephensovou prohrála minulý týden ve druhém kole v Torontu.

Čtyřiadvacetiletý Veselý, který čelil 29 esům o 14 let staršího soupeře, nezvládl v Cincinnati úvodní zápas ani na třetí pokus. Loni ve třech setech prohrál s Marcelem Granollersem ze Španělska, o rok dřív daviscupového reprezentanta vyřadil Brazilec Thomaz Belluci.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Karlovič (Chorv.) - Veselý (ČR) 6:3, 3:6, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (14-ČR) - Kontaveitová (Est.) 1:6, 7:6 (7:2), 6:3.