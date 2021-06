Vydřená výhra nad outsiderkou. Kvitová vstoupila do wimbledonské generálky

Tenistka Petra Kvitová zahájila wimbledonskou generálku na trávě v německém Bad Homburgu vítězstvím 4:6, 6:1, 6:4 nad Polkou Katarzynou Piterovou. Turnajová jednička porazila soupeřku z kvalifikace, které patří až 387. místo žebříčku, po téměř dvouhodinové bitvě.

Jednatřicetiletá Kvitová odehrála svůj první duel na oblíbené trávě od předloňského Wimblednou po třítýdenní zápasové pauze, během níž léčila natržený vaz v kotníku. Nohu si zranila po postupu do druhého kola na Roland Garros a z antukového grandslamu musela odstoupit.

Nerozehranost byla na Kvitové znát. Dvojnásobná wimbledonská šampionka nasázela soupeřce 10 es, ale také se dopustila šesti dvojchyb a třikrát ztratila podání. Poté, co jasně vyhraným druhým setem Kvitová srovnala na 1:1, se Piterová dostala do vedení 2:0 a 30:0, ale česká favoritka se dokázala vrátit do hry a otočila. Esem proměnila třetí mečbol.

V boji o čtvrtfinále se Kvitová střetne s Ann Liovou z USA. Do druhého kola postoupila už v neděli Kateřina Siniaková, jejíž soupeřkou bude také Američanka, třetí nasazená Jessica Pegulaová z USA.

Kvůli dešti se dnes nehrálo na turnajích v Anglii. V Eastbourne se nedočkala Karolína Plíšková svého zahajovacího duelu proti Italce Camile Giorgiové, na další den musely být přesunuty také zápasy tří českých tenistů ve wimbledonské kvalifikaci.

Přípravný turnaj na Wimbledon zahájil vítězně stejně jako Kvitová také Jiří Veselý. Na trávě na Mallorce porazil Itala Salvatora Carusa po téměř dvou hodinách 7:6, 6:2 a postoupil do druhého kola. V něm ho čeká čtvrtý nasazený Pablo Carreňo ze Španělska.

Sedmadvacetiletý rodák z Příbrami si k postupu pomohl mimo jiné deseti esy. Výhru oslavil v den, kdy tenisový svaz oznámil, že se Veselý vzdal startu na olympijském turnaji. České mužské jedničce se v poslední době moc nedaří a z účasti v Tokiu se omluvil.

Tenisový turnaj žen v Bad Homburgu v Německu (tráva, dotace 189.708 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (1-ČR) - Piterová (Pol.) 4:6, 6:1, 6:4, Pegulaová (3-USA) - Hesseová (Fr.) 6:1, 6:2, Cornetová (Fr.) - Rusová (Niz.) 6:3, 2:6, 6:1.

Tenisový turnaj mužů v Palmě de Mallorca (tráva, dotace 783.655 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - Caruso (It.) 7:6 (7:2), 6:2, Ruud (5-Nor.) - Simon (Fr.) 6:4, 7:6 (7:4), Chačanov (6-Rus.) - Pouille (Fr.) 7:6 (9:7), 3:6, 6:4, Klein (SR) - Lajovič (8-Srb.) 6:4, 7:6 (7:2), Moutet (Fr.) - Harris (JAR) 6:4, 6:2, Travaglia (It.) - Pella (Arg.) 7:5, 7:6 (7:4), Sandgren (USA) - Munar (Šp.) 7:6 (7:3), 7:5.