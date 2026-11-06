Kvitová to oplakala. Rusové nechápali, co se děje, pak Češkám sebrali pohár

Český tenis slaví významné výročí, před patnácti lety začala v Moskvě neuvěřitelná triumfální éra. Češky tehdy poprvé po dlouhých 23 letech ovládly Fed Cup a odmítaly vzletné predikce, že by mohlo jít o začátek dlouhodobé vlády. Ta ale skutečně nastala a český tým pod vedením kapitána Petra Pály přidal v následujících sedmi letech dalších pět titulů.
Pro ruský tenis šlo o tvrdý náraz do reality. Už jen atmosféra na olympijském stadionu v Moskvě znamenala pro domácí bolestivou a hořkou porážku. Tamní média těžce kousala fakt, že mají Češky během finále k dispozici takřka domácí prostředí. Dominovaly nechápavé komentáře a divily se i české hráčky.
„Do haly nepřišlo povzbuzovat moc Rusáků, diváci byli víceméně pro nás. Bylo to zvláštní finále, ale vyhecované až do konce,“ vzpomínala po letech Petra Kvitová.
Právě ta byla v závěru extrémně náročné životní sezony 2011, ve které poprvé vyhrála Wimbledon a opanovala i Turnaj mistryň v Istanbulu, hlavní postavou českého výběru.
V Moskvě vyhrála obě své dvouhry. V sobotu snadno přehrála Marii Kirilenkovou, v neděli pak otočila těžkou bitvu proti Světlaně Kuzněcovové.
Česká dvojka Lucie Šafářová ale naopak své singly ztratila, a tak rozhodovala závěrečná čtyřhra. V ní Květa Peschkeová s úchvatně hrající Lucií Hradeckou vyhrály 2:0 na sety a spustily českou euforii a ruské zklamání.
Ruský kapitán a zároveň prakticky nesesaditelný, absolutistický šéf svazu Šamil Tarpiščev pronášel trpké komentáře a shazoval týmový úspěch Česka tím, jak mocně vyzdvihoval Kvitovou. „Bylo to její dílo. Češky vyhrály díky ní,“ hlásil do médií někdejší osobní trenér Borise Jelcina, ministr sportu a muž, kterého Spojené státy podezřívaly ze styku s mafií.
Podobně referoval i samotný tisk. Psal o „neporazitelné a fenomenální Kvitové, která dokáže smést z kurtu jakoukoli soupeřku“.
„Síly Kvitové jako by byly nevyčerpatelné!" uvedl deník Sovětskij Sport. „Rusky nenašly lék na Kvitovou,“ zářilo v titulku.
Informace o počtech fanoušků se už tehdy rozcházely. Podle ruských médií měli domácí v hledišti víc diváků, ale „organizovaní fanoušci českého týmu je nepochopitelně přehlušili“, jak psal list Komsomolská pravda.
Když Češkám donesli vítěznou trofej, Kvitová neudržela slzy.
„Jak jsem pohár viděla, obrečela jsem to. Všechno ze mě spadlo,“ vyprávěla. Sezonu uzavírala na pokraji absolutního vyčerpání, v Moskvě ji dokonce trápila nemoc a teplota, přesto dovedla národní tým k historickému triumfu.
Zvláštní kaňka se na českých oslavách objevila při odletu. Do letadla s nimi nakonec nemohla vítězná trofej. „Pohár jsme nepřivezli kvůli administrativně-technickým překážkám. Znemožnila to neochota na straně Rusů,“ vysvětloval tehdy tajemně mluvčí Karel Tejkal.
V ruském vyhnanství zůstala trofej více než měsíc, do Česka tehdy dorazila až v polovině prosince. Rusové ji nakonec předali vedení federace ITF, letěla z Moskvy do Londýna a z Londýna do Prahy.
„Proti Ruskám je to vždycky trochu speciální,“ tvrdila od té doby Kvitová.
Třeba o čtyři roky později, když se finále ve stejném složení opakovalo v pražské O2 aréně, kam tentokrát dorazila i superhvězdná Maria Šarapovová.
Ani ta ale ruskému tenisu k triumfu nepomohla, navzdory tomu, že ve dvouhrách porazila jak Karolínu Plíškovou, tak právě Petru Kvitovou. I tehdy Česko rozhodlo v deblu, tentokrát byly hrdinkami Karolína Plíšková s Barborou Strýcovou.
Fenomenální dekáda českého ženského tenisu kromě titulů z let 2011 a 2015 zahrnovala i triumfy v roce 2012, 2014, 2016 a 2018. Následovala osmiletá pauza, kterou Češky ukončily letos. Soutěž přejmenovanou na Billie Jean King Cup ovládly v Číně už pod vedením nové kapitánky Strýcové.
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