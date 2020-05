Kvitová tenisovou superhvězdou dekády. Jen jediná hráčka byla lepší

Způsob, jakým prezident Miloš Zeman vybírá nového předsedu Nejvyššího soudu (NS), není podle šéfky Soudcovské unie Daniely Zemanové transparentní ani důvěryhodný. Zemanová pondělním Lidovým novinám řekla, že veřejnost nezná prezidentovy kroky ani kandidáty, o nichž uvažuje. Funkce předsedy NS je volná tři měsíce poté, kdy jeho dosavadní šéf Pavel Šámal v únoru nastoupil k Ústavnímu soudu.

Zákon prezidentovi žádný postup v tomto ohledu neukládá. "Společnost by měla znát uchazeče, o nichž prezident pro tuto funkci uvažuje, aby se k nim mohla vyjádřit. A o tato vyjádření by měl stát i prezident. Měl by si být jistý, že má o kandidátech dostatek informací, protože jmenovat kohokoli z nich předsedou NS na dobu deseti let je v podstatě nevratné rozhodnutí," uvedla. To, že taková diskuse nebyla ani dříve, podle ní ještě neznamená, že to bylo správné.