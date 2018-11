Kvitová stále v ohrožení. Rozlouskne se to v pátek, říká tenistka o startu ve finále

před 2 hodinami

Nachlazená tenistka Petra Kvitová si dnes půl hodiny zatrénovala s raketou na kurtu. O startu světové sedmičky ve víkendovém finále Fed Cupu proti Američankám ve vyprodané pražské O2 areně se rozhodne až v pátek.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu hrála čtvrt hodiny v úterý a kvůli zvýšené teplotě vynechala středeční trénink. Tentokrát se na dvorci objevila v devět hodin dopoledne s Barborou Krejčíkovou. "Jsem bez teploty, rýma se mě ale pořád drží. Ale cítím se líp a to je důležitý," řekla Kvitová.

Hrála jen zlehka a vyzkoušela pár úderů, returnů a servisů. "Doufám, že jsem tenis nezapomněla. Stačilo mi to, jsem ráda, že jsme si to zkusila. Jsem ráda, že jsem vylezla z postele a zacvičila si," uvedla Kvitová a dodala: "Bylo zbytečné hrát naplno a třeba se zranit. Je těžké najít balanc, abych si zahrála a zpotila se a ne se úplně zahltila. Už ale mám zkušenosti a doufám, že jsem to odhadla dobře."

Kdyby se ale hrálo už dnes, tak by do zápasu nenastoupila. "Upřímně, to bych tam nešla," přiznala. Její start v sobotu a v neděli ale vyloučen není. "Rozlouskne se to v pátek podle toho, jak se budu cítit," uvedla pětinásobná vítězka Fed Cupu.

Jasno o složení sobotních dvouher musí být v pátek hodinu po poledni, kdy se na Staroměstské radnici uskuteční losování. "V hlavě to mám, ale záleží, jak to bude s Péťou," řekl kapitán Petr Pála, který může teoreticky letošní vítězku pěti turnajů na WTA nasadit jen v sobotu nebo ji šetřit až na nedělní dvouhru. "Bude záležet na situaci, jaká tomu bude předcházet. Domluvíme se, to je na diskuzi," řekl Pála.

Nachlazení osmadvacetiletá Kvitová zahání odpočinkem a vydatným spánkem. "A dávám si paralen, čaj a vitamíny," doplnila. Občas si pustí oblíbený seriál Ordinace v růžové zahradě, v kterém si loni v jednom dílu i zahrála, nebo nějaký film.

Před finále Fed Cupu je nemocná stejně jako v letech 2011 v Rusku a o rok později v Praze před duelem se Srbskem. Proto nepanikaří, jelikož ví, že podobnou situaci už zvládla. "Nejsem z toho špatná, už nějaké zkušenosti mám," řekla.

Před fedcupovými zápasy v minulosti měla třeba i pochroumaný kotník a únavovou zlomeninu. "Někdy si říkám, že je to hodně zvláštní. Tělo ale někdy vypne po náročné sezoně, psychicky i fyzicky, a bohužel jsem tenhle případ," řekla.

Po Kvitové trénovaly Kateřina Siniaková s Barborou Strýcovou. Jedna z nich bude plnit roli dvojky, ale je možné, že do dvouher zasáhnou obě. "Mít v záloze Katku a Báru je obrovský luxus. Pořád jsme favority, jenom to správně postavit," řekl Pála, který podobnou situaci v roli kapitána už zažil několikrát. "Kádr jsem měl vždy široký a měl jsem štěstí, že vždycky někdo někoho zastoupil a týmu pomohl," řekl.

I Kvitová je ráda, že nemusí nastoupit za každou cenu a v jednatřicáté hráčce světa Siniakové a třiatřicítce Strýcové má případně kvalitní zastoupení. "Už v minulosti jsme se přesvědčily, že na jedné hráčce to nestojí, a to je to nejlepší zjištění. Máme štěstí, že to tak je. Holky jsou samozřejmě vynikající," řekla Kvitová.

Češky už před duelem s Američankami přišly o Karolínu Plíškovou. Semifinalistka Turnaje mistryň se omluvila kvůli zraněnému lýtku a zápěstí. V americké sestavě se zase neobjeví hvězdy Serena Williamsová, Sloane Stephensová ani Madison Keysová. Jedničkou soupeřek bude 36. hráčka světa Danielle Collinsová.

Zápas se v září vyprodal za dvě hodiny a v hledišti by mělo být 14 tisíc fanoušků. Zatímco na pražská finále proti Srbsku v roce 2012, Německu v roce 2014 a o rok později proti Rusku s Marií Šarapovovou ceny lístků na černém trhy strmě stoupaly, tentokrát se dají dva dny před zápasem sehnat se slevou.