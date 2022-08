Kvitová se Tunisance omlouvala. Záleží, jak se zrovna vyspím, vysvětlovala Češka

Hráčku první desítky neporazila od února a teď nadělila světové pětce dokonce kanára. Česká tenistka Petra Kvitová na turnaji v Cincinnati opět cítí formu, Tunisance Uns Džábirové se po postupu do čtvrtfinále dokonce omlouvala.

Byl to zápas jak na houpačce. Nejdřív získala ve velkém stylu první set 6:1, další prohrála 4:6 a pak páté hráčce světa Kvitová nadělila kanára. Po zápase dokonce cítila potřebu se soupeřce omluvit.

"Omlouvám se Uns za ty čáry, co mi tam padaly, takhle jsem to ani nechtěla. Někdy jsou dny, kdy si pro to jdete, ale lítá vám to ven z kurtu a někdy to takhle sedne. Záleží, jak se zrovna vyspím. A dneska to byl skvělý zápas z obou stran," zářila Kvitová po postupu do čtvrtfinále.

Tři utkání v řadě vyhrála naposledy v červnu pří vítězném tažení v anglickém Eastbourne, od té doby se i kvůli stále se vracejícímu zranění zápěstí trápí a hledá starou formu.

"V Eastbourne to bylo na trávě, na mojí milované trávě. Tam byla dokonce rychlejší než na Wimbledonu. Tady je to něco jiného, v prvním kole jsem utekla dokonce z mečbolu. Tyhle tři zápasy mi hodně pomůžou v sebevědomí," věří dvaatřicetiletá tenistka.

Server Tennis Now dokonce po jejím čtvrtečním triumfu publikoval článek s otazníkem v titulku: "Je Petra Kvitová hráčkou, kterou bychom měli sledovat na US Open?"

Podle redaktorů by Češka v New Yorku mohla způsobit rozruch, protože její forma jde viditelně nahoru a začíná se zlepšovat i fyzicky. Zvládá třísetové bitvy i na rozpáleném kurtu.

"V Torontu to ještě nebylo dobré, tam jsem vypadla v prvním kole, ale tři zápasy v Cincinnati mi pomohly chytit zápasové tempo, a to tenhle turnaj nepatří zrovna k mým nejoblíbenějším," culí se česká tenistka.

O semifinále si v pátek od 19:30 středoevropského času zahraje proti Ajle Tomljanovicové z Austrálie, proti které ještě nikdy nehrála.

"Věřím, že si má forma konečně začíná sedat, všechno do sebe zapadá, budu se snažit v tom pokračovat," slíbila tenistka z Fulneku.