Kvitová se opět vrátila. Sedm měsíců po porodu svedla dvouhodinovou bitvu

Tenistka Petra Kvitová se necelých sedm měsíců poté, co přivedla na svět dvojčata, znovu vrátila na kurty.
Dvojnásobná wimbledonská šampionka a bývalá světová dvojka nastoupila na turnaji Ladies Tennis Masters v Lucemburku a s Belgičankou Yaninou Wickmayerovou bojovala takřka dvě hodiny. Někdejší světové dvanáctce nakonec po dramatickém boji podlehla 7:6, 5:7, 6:10.
Šestatřicetiletá Kvitová se vloni po první mateřské přestávce vrátila na okruh WTA, výsledkově se jí ale nedařilo. Po US Open pak profesionální kariéru ukončila a v říjnu oznámila, že čeká další dítě.
Letos na konci března přibyly do rodiny, kterou má s trenérem Jiřím Vaňkem, k synovi Petrovi dvě dcery Emma a Ella.
Ve startovním poli v Lucemburku se vedle druhé nasazené Kvitové s Wickmayerovou utkaly v prvním kole Angelique Kerberová s Monicou Puigovou, Agnieszka Radwaňská s Tatianou Golovinovou a Alizé Cornetová s Magdalenou Rybárikovou. Finále je na programu v neděli.
ŽIVĚ V části Česka se znovu otevřely volební místnosti pro dokončení volby senátorů
V části Česka se po noční pauze opět otevřely volební místnosti, aby v nich lidé mohli dovršit výběr svých budoucích zástupců v horní komoře Parlamentu. Stejně jako při minulé obměně třetiny Senátu před dvěma lety rozhodne jen 22 duelů o senátorské křeslo. Zbývající pět členů horní komory za Strakonicko, Děčínsko, Rychnovsko, Trutnovsko a Vyškovsko totiž bylo zvoleno už před týdnem v úvodním kole.
Takhle bude vypadat nový Senát. Proklikejte si všech 81 senátorů včetně nováčků
Stávajících 54 senátorů, v jejichž obvodech se letos nevolilo, doplnilo už pět (staro)nových kolegů. Dalších 22 vzejde ze soubojů v druhém kole. Ve chvíli, kdy budou v sobotu definitivně zvolení, zobrazí se v interaktivní infografice Aktuálně.cz.
Byli jsme to my… Ruský plukovník šokoval přiznáním k válečnému zločinu
Je to nečekané přiznání z ruské strany. Plukovník ve výslužbě Viktor Baranec přiznal, že malajsijský Boeing MH17 sestřelili v roce 2014 ruští vojáci. Na palubě letu z Nizozemska do Malajsie tehdy zahynulo všech 298 lidí. Moskva odpovědnost dodnes odmítá.