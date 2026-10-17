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Sport

Kvitová se opět vrátila. Sedm měsíců po porodu svedla dvouhodinovou bitvu

ČTK
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Tenistka Petra Kvitová se necelých sedm měsíců poté, co přivedla na svět dvojčata, znovu vrátila na kurty.

Petra Kvitová v 1. kole v Madridu
Petra KvitováFoto: Imagn Images – Canal+ Sport 2
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Dvojnásobná wimbledonská šampionka a bývalá světová dvojka nastoupila na turnaji Ladies Tennis Masters v Lucemburku a s Belgičankou Yaninou Wickmayerovou bojovala takřka dvě hodiny. Někdejší světové dvanáctce nakonec po dramatickém boji podlehla 7:6, 5:7, 6:10.

Šestatřicetiletá Kvitová se vloni po první mateřské přestávce vrátila na okruh WTA, výsledkově se jí ale nedařilo. Po US Open pak profesionální kariéru ukončila a v říjnu oznámila, že čeká další dítě.

Letos na konci března přibyly do rodiny, kterou má s trenérem Jiřím Vaňkem, k synovi Petrovi dvě dcery Emma a Ella.

Ve startovním poli v Lucemburku se vedle druhé nasazené Kvitové s Wickmayerovou utkaly v prvním kole Angelique Kerberová s Monicou Puigovou, Agnieszka Radwaňská s Tatianou Golovinovou a Alizé Cornetová s Magdalenou Rybárikovou. Finále je na programu v neděli.

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