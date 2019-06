Kvitová se odhlásila z Birminghamu, Plíšková má divokou kartu

před 2 hodinami

Tenistka Petra Kvitová nebude v příštím týdnu obhajovat titul na trávě v Birminghamu. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu léčí natržený sval v předloktí levé ruky a věří, že turnaj v All England Clubu stihne. Pořadatelé turnaje v Birminghamu získali jinou českou hvězdu, divokou kartu dostala Karolína Plíšková.

Letošní finalistka Australian Open Kvitová se zranila před čtrnácti dny na Roland Garros. Natržený sval v předloktí lékaři označili za nezvyklé zranění a odhadli dobu léčení minimálně na tři týdny, proto se čekalo, že do Birminghamu Kvitová neodletí.

"Je to v souladu s předchozími prohlášeními Petry po zranění. V tuto chvíli podstupuje intenzivní rehabilitaci, její stav se zlepšuje a o startu ve Wimbledonu se bude rozhodovat na poslední chvíli," řekl ČTK mluvčí tenistky Karel Tejkal.

Minulý týden Kvitová řekla, že nechce léčbu uspěchat. "Je to dominantní ruka, je to forhend, takže je to těžký," uvedla wimbledonská královna z let 2011 a 2014, která od premiéry v hlavní soutěži v roce 2008 v Londýně nikdy nechyběla.

Karolína Plíšková vypadla v Paříži ve třetím kole a nyní využila možnost vrátit se do turnajového kolotoče. V Birminghamu se představí pošesté v kariéře a nejlépe se jí zde dařilo v roce 2015, kdy prošla do finále. "Ráda bych to ještě vylepšila. Není lepší cesty, jak začít sezonu na trávě," citoval aktuální světovou trojku web turnaje.

Divokou kartu dostala i Američanka Venus Williamsová. Mezi přihlášenými jsou i světová jednička Naomi Ósakaová a čerstvá vítězka Roland Garros Ashleigh Bartyová z Austrálie. Z Češek je v hlavní soutěži ještě Barbora Strýcová.