Kvitová se klaní Nadalovi: Jsi pro nás inspirací. Z celého srdce gratuloval i Federer

Počet předplatitelů streamovací platformy Voyo, kterou provozuje televize Nova, už přesáhl hranici 350 tisíc. S odvoláním na ředitele nových médií Novy a společnosti CME Daniela Gruta to napsal server Mediaguru.cz. Podle něj jde o první oficiálně zveřejněné číslo od chvíle, kdy televizní skupina postavila Voyo do centra své digitální strategie. Cílem je dosáhnout v průběhu pěti let na milion předplatitelů, řekl dříve časopisu Forbes generální ředitel CME Didier Stoessel.

Voyo v poslední době uvedlo krimi Případ Roubal, detektivku Odznak Vysočina, reality show Výměna manželek a Survivor Česko & Slovensko či naposledy třetídílnou minisérii Guru inspirovanou případem gurua Járy. V únoru začne vysílat novou řadu seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, komediální seriál Národní házená nebo minisérii o zpěvačce Ivetě Bartošové.