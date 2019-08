Kvitová: Zbytek sezony záleží na stavu předloktí

před 1 hodinou

Největší touhou tenistky Petry Kvitové po rychlém vyřazení na US Open je vyřešit problém s otékajícím levým předloktím. Na ruku dnešní porážku nesváděla, ale od května hraje jen minimálně a chybí jí zápasová praxe, což se v duelu s Andreou Petkovicovou projevilo.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu po návratu z New Yorku zamíří v Česku k lékařům v čele s profesorem Pavlem Kolářem a ráda by odhalila důvod otoků.

"Sedneme si a rozhodneme, co dál. Jestli budeme pokračovat v současném režimu, nebo uděláme nějakou radikální změnu," řekla. Teoreticky je připravena sezonu i předčasně ukončit. "Hypoteticky se to stát může. Pokud to bude dobré pro mou ruku, tak jsem to schopná oznámit," prohlásila devětadvacetiletá Kvitová.

Šestá hráčka světa odehrála skvěle začátek sezony, získala dva tituly a hrála finále Australian Open. Její rozlet zastavilo natržené předloktí den před startem Roland Garros. Bez tréninku sice došla do osmifinále Wimbledonu, ale po turnaji na trávě v All England Clubu jí začalo předloktí otékat a nikdo neřekl proč.

"Ráda bych něco řekla, ale vůbec nevím. Je to záhada, zvláštní a tápání," řekla Kvitová. "Kdyby to bylo utrhlý, tak nehraju, takhle se s tím pořád dá hrát a bojuju s tím. Nebolí to, ale je to nateklé, což znamená, že v tom něco je."

Logicky napadá úvaha, jestli mohla udělat něco jinak. Třeba Wimbledon vynechat. "Třeba by mi to prospělo a možná by teď ruka byla úplně v pohodě. Pro mou psychiku by to ale byla rána. Kdo ví, ale necítila jsem v ní bolest, jen mi otékala. Pořád vlastně nevím, co se v ní děje," opakovala šestinásobná vítězka Fed Cupu.

S Petkovicovou hrála vyrovnaný zápas. V rozhodujících momentech chybovala, zdálo se, že si nevěří a nechce se pouštět do delších výměn. To může být důsledek menšího počtu odehraných zápasů. "Chybí praxe, ale snažila jsem se a bojovala, na což jsem pyšná," řekla Kvitová. Na menší počet zápasů v sezoně si chce zvykat. "Musím to brát, jak to je. Mám svoje roky a řekli jsme si, že budu hrát míň turnajů, a musím na to nastavit hlavu. Musím na to být připravená," konstatovala.

O zbytku sezony se rozhodne především po konzultaci s lékaři. Z čistě tenisového pohledu má sezonu pořád výborně rozjetou a šanci hrát Turnaj mistryň. Předtím by měla ještě jet na čínské turnaje. "Do Asie se nikomu nechce a nejsem žádná výjimka. Nicméně pravidelně tam umím zahrát relativně dobře. Udělám, co bude v mých silách, abych na ně mohla odletět. Ale záleží na stavu mé paže," uvedla.

Zlom sezony od Paříže je pro levou rukou hrající tenistku náročný. "Na psychiku je to záhul," přiznala. Náladu si zvedá nejvíce s nejbližšími, s rodiči a s dětmi od bratrů. "To je moje momentálně největší radost, kterou mám," řekla. Radost jí udělala i fotbalová Slavia postupem do Ligy mistrů. A občas si večer nalije skleničku červeného vína. "Teď ze mě uděláte alkoholičku," rozesmála se Kvitová.