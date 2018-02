Kvitová porazila Bencicovou, Češky i bez Plíškové hladce postupují ve Fed Cupu dál

před 2 hodinami

České tenistky postupují do dalšího kola Fed Cupu. Ve všech zápasech Fed Cupu dokázaly zvítězit, vítězný zápas zvládla Petra Kvitová. V O2 areně porazila Belindu Benciovou ve dvou setech 6:2 a 6:3. První set Kvitová ukončila po 37 minutách. Ve druhém setu Švýcarka vzdorovala o něco více, ale porážku neodvrátila.

Praha - České tenistky podesáté za sebou postoupily do semifinále Fed Cupu. V utkání 1. kola Světové skupiny vedou doma nad Švýcarskem už 3:0, když rozhodující třetí bod přidala v dnešním souboji týmových jedniček Petra Kvitová. Vítězka turnaje v Petrohradu z minulého týdne porazila v pražské O2 areně Belindu Bencicovou 6:2 a 6:4.

Tenistky vyhrály 1. kolo v nejkratším možném čase hned po třech dvouhrách, i když jim kvůli střevní viróze chyběla jednička a světová pětka Karolína Plíšková. V semifinále 21. a 22. dubna změří svěřenkyně kapitána Petra Pály síly s vítězem utkání mezi Běloruskem a Německem.

Kvitová prožila úspěšný návrat do Fed Cupu, který nehrála od předloňského finále kvůli následnému zranění ruky po přepadení neznámým útočníkem. Česká hráčka nejprve porazila v sobotu ve třech setech Viktoriji Golubicovou a dnes vyhrála i svůj druhý singl o tomto víkendu. Jeden bod přidala Barbora Strýcová, která v sobotu stejným výsledkem jako Kvitová přehrála Bencicovou.

"Dnes to bylo trošku lepší. Včera jsem hrála ve Fed Cupu po strašně dlouhé době, a než si člověk zvykne, trvá to. Belinda do toho chodila víc, sem tam něco zkazila. Je to hra, která mi víc sedí," řekla Kvitová v České televizi.

"Jsem strašně rád, že se to povedlo dotáhnout hned takhle v prvním dnešním zápase. Petra hrála výborně, hlavně na své servírovací gamy. Za stavu 4:3 skvěle odvrátila brejkbol, to byl hrozně důležitý game. Musím ji pochválit," uvedl Pála.

Za rozhodnutého stavu 3:0 se nebude hrát čtvrtá dvouhra a zápas ukončí čtyřhra. Za český tým nastoupí Strýcová s Lucií Šafářovou.

Češky porazily Švýcarsko posedmé z osmi vzájemných soubojů a vyhrály jedenáctý z posledních dvanácti fedcupových zápasů. Vítěznou šňůru na domácí půdě protáhly už na deset utkání. Pálovy svěřenkyně vyhrály pět z předchozích sedmi ročníků Fed Cupu, vloni při absenci opor vypadly v semifinále na půdě USA.

Kvitová vstoupila do úvodní nedělní dvouhry stejně dobře jako do sobotního duelu s Golubicovou a první set vyhrála shodně 6:2. Domácí jednička sice hned v prvním gamu nevyužila pět brejkbolů, ale za stavu 2:2 už si soupeřčin servis vzala, poté co jí Bencicová pomohla dvojchybou.

Kvitové, která jediný předchozí vzájemný duel v roce 2013 vyhrála 2:0 na sety, v úvodu vycházel nátlakový tenis a Švýcarka byla v defenzivě. Česká hráčka zopakovala brejk za stavu 4:2 a první sadu rychle ovládla.

Švýcarská jednička se slovenskými kořeny, jež předloni před zraněním figurovala na sedmém místě světového žebříčku, se v druhém dějství zlepšila, ale na rozjetou Kvitovou to nestačilo.

Obě hráčky si držely servis, až přišel sedmý, takzvaný "Tildenův game". V něm světová jednadvacítka první dva brejkboly nevyužila, ale třetí už zužitkovala, poté co Bencicová poslala lehký forhend za základní čáru. Při posledních dvou servisech musela Kvitová odvracet pokaždé po jednom brejkbolu, ale v rozhodující chvíli ji podání podrželo a zahrála dvě esa.

Světová skupina tenisového Fed Cup - 1. kolo v Praze

ČESKO - Švýcarsko 3:0 po třetí dvouhře (Kvitová - Bencicová 6:2, 6:4).