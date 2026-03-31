Kvitová oznámila dvojnásobně radostnou novinu. Wimbledonská vítězka porodila dvojčata

Tenistka Petra Kvitová porodila v pondělí dvojčata. Do rodiny dvojnásobné wimbledonské šampionky a jejího manžela Jiřího Vaňka přibyly k ročnímu synovi Petrovi podle médií dvě dcerky.
Šestatřicetiletá Kvitová se po mateřské přestávce loni pokoušela o návrat na kurty, výsledkově se jí ale nedařilo. V průběhu roku oznámila, že po US Open skončí definitivně. V říjnu pak informovala o druhém těhotenství.
Vedle dvou wimbledonských titulů z let 2011 a 2014 získala rodačka z Fulneku bronzovou medaili na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016, šestkrát triumfovala ve Fed Cupu, respektive Poháru Billie Jean Kingové. Ovládla i Turnaj mistryň a celkem vyhrála 31 titulů na okruhu WTA. Ve světovém žebříčku byla nejvýše na druhém místě.
Policie zpřísní opatření na Velikonoce, posílí hlídky i kontroly na silnicích
Policie o nadcházejících velikonočních svátcích posílí hlídky v místech s vysokou koncentrací lidí a u církevních objektů. Preventivní opatření mají zvýšit bezpečnost během prodlouženého víkendu, uvedla policie na webu.
ŽIVĚ Izrael má splněno přes polovinu cílů ve válce s Íránem, řekl izraelský premiér
Izrael dosáhl více než polovinu svých cílů ve válce s Íránem. V pondělním rozhovoru s konzervativní americkou televizní sítí Newsmax to uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. O termínu, kdy by válka mohla skončit, nechtěl hovořit.
ŽIVĚ Ukrajinské drony znovu zasáhly ruský přístav, útoky pokračují na obou stranách
Dronový útok znovu poškodil ruský přístav Usť-Luga v Baltském moři, uvedl místní gubernátor. Ukrajina podle médií opakovaně útočí na klíčové ropné přístavy. Rusko hlásí sestřelení 150 ukrajinských dronů, Kyjev naopak uvádí zneškodnění 267 z celkem 289 ruských strojů. Útoky pokračují i v úterý, zasažena byla i Oděsa.
V Rusku zemřeli hrdinové oscarového filmu. Proč se rozhodli riskovat život?
Ruská armáda znovu posílá do boje masivně opancéřované „želví“ tanky. Na konci března se nejméně dva takové stroje vydaly směrem ke Kosťantynivce na východě Ukrajiny. Nedaleko města si na ně ovšem počkaly ukrajinské drony.
Kdo je čtvrtý "terorista"? Zapálení zbrojovky v Pardubicích v 10 klíčových otázkách
Pět zadržených osob, stamilionové škody, ale také několik velkých otazníků. Kvůli založení požáru v areálu zbrojovky LPP Holding policie obvinila několik propalestinských aktivistů z terorismu, po dalších lidech pátrá. Též vyšetřuje, zda za akcí nestála cizí moc. Redakce Aktuálně.cz vyzpovídala několik lidí z bezpečnostní komunity a nabízí souhrn 10 nejdůležitějších otázek ohledně třaskavé kauzy.