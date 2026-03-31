31. 3. Kvido
Kvitová oznámila dvojnásobně radostnou novinu. Wimbledonská vítězka porodila dvojčata

ČTK

Tenistka Petra Kvitová porodila v pondělí dvojčata. Do rodiny dvojnásobné wimbledonské šampionky a jejího manžela Jiřího Vaňka přibyly k ročnímu synovi Petrovi podle médií dvě dcerky.

Petra Kvitová, bývalá tenistka
Petra KvitováFoto: Peřina Luděk
Šestatřicetiletá Kvitová se po mateřské přestávce loni pokoušela o návrat na kurty, výsledkově se jí ale nedařilo. V průběhu roku oznámila, že po US Open skončí definitivně. V říjnu pak informovala o druhém těhotenství.

Vedle dvou wimbledonských titulů z let 2011 a 2014 získala rodačka z Fulneku bronzovou medaili na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016, šestkrát triumfovala ve Fed Cupu, respektive Poháru Billie Jean Kingové. Ovládla i Turnaj mistryň a celkem vyhrála 31 titulů na okruhu WTA. Ve světovém žebříčku byla nejvýše na druhém místě.

Policisté přivádějí muže v poutech k Okresnímu soudu v Pardubicích, který bude rozhodovat o vazbě pro obviněné z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s úmyslným zapálením haly zbrojovky LPP Holding, 24. března 2026, Pardubice.

