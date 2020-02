Kvitová o Šarapovové: Asi chtěla větší úspěch. Djokovič ocenil, jak šla přes překážky

Byly velkými tenisovými rivalkami, sehrály proti sobě jedenáct duelů. Maria Šarapovová v nich byla o něco úspěšnější, ten nejdůležitější duel ale v roce 2011 ve finále Wimbledonu vyhrála Petra Kvitová.

Šarapovová tehdy toužila v All England Clubu po zopakování šokujícího triumfu z roku 2004, kdy Wimbledon ovládla v pouhých sedmnácti letech.

"Po sedmi letech jsem se vrátila zpátky do finále Wimbledonu a Kvitová mi ten příběh zkazila. Je o pár let mladší než já a vždycky nebezpečná. Levačka, co dává silné, dominantní údery od základní čáry, kterými vás honí ze strany na stranu. její podání je těžko čitelné," vzpomínala Ruska na nepříjemnou porážku 3:6, 4:6 ještě před lety.

Z jejích slov čišel velký respekt. Stejně jako ze slov, která vyřkla Petra Kvitová ve středu poté, co se dozvěděla o rozhodnutí pětinásobné grandslamové šampionky ukončit ve dvaatřiceti letech aktivní tenisovou kariéru.

"Bylo mi potěšením být s ní na tour, sdílet s ní kurt. Byly to vždycky skvělé bitvy, které jsme proti sobě hrály. Vždycky bylo fajn být s ní na dvorci, vždycky jsem ji respektovala," prohlásila česká tenistka.

Naposledy se setkaly v pražské O2 aréně. V třaskavém finále Fed Cupu na podzim 2015. Šarapovová tam řádila, v sobotu porazila ve dvou setech Karolínu Plíškovou a v neděli ve třech také Petru Kvitovou. Rusky přesto nakonec vedení neudržely a padly, Šarapovová byla na všechno sama.

O pár měsíců později stála viditelně vykolejená šampionka na tiskové konferenci v Los Angeles a oznamovala světu, že měla na lednovém Australian Open pozitivní dopingový nález. Užití meldonia jí kariéru přerušilo na 15 měsíců. Po návratu už na nejvyšší tenisové mety nedosáhla.

"Já dobře vím, jak je těžké vracet se zpět k tenisu. Utrpěla hodně zranění. Samozřejmě chtěla asi dosáhnout většího úspěchu, než se jí nakonec povedlo a než jí tělo dovolilo," poznamenala Kvitová.

Podle ní však celkový obraz jedné z nejlepších hráček své doby nebyl nepovedeným návratem nijak výrazně poškozen.

"Vyhrála pět grandslamů, je to velká šampionka. A mimo kurty také skvělá obchodnice. Dokázala toho v životě hodně a myslím si, že ještě dokáže, i když už to nebude na tenisovém kurtě," dodala za pár dní třicetiletá Češka.

Podle Kvitové byla Šarapovová "úžasná tenistka, která nikdy nic nevzdala".

"I když se jí nedařilo, nepřestávala věřit své hře, nepřestávala být agresivní, pořád věřila svým úderům, které jsem opravdu obdivovala," rozplývala se dvojnásobná wimbledonská vítězka.

Kvitová pochopitelně nebyla sama, kdo Šarapovovou za její kariéru ocenil. Přímo na dvorci v Dubaji promluvil o jejím přínosu Novak Djokovič. Světový hráč číslo jedna platil za dobrého kamaráda ruské tenistky.

"Tu novinku jsem se dozvěděl před chvílí a myslím si, že si od nás všech zaslouží obrovský aplaus," vyzval diváky srbský tenista.

"Opravdu si ho zaslouží. Je to velká bojovnice a její oddanost našemu sportu byla příkladná. Její vůle překonávat všechny překážky především v posledních šesti letech je opravdovou inspirací," prohlásil dojatý Djokovič.

"Budeš mi chybět, Mario," napsala na Twitter legendární Billie Jean Kingová.

"Od chvíle, kdy v sedmnácti letech vyhrála Wimbledon, byla velkou šampionkou. Světová jednička, pětinásobná vítězka grandslamu. A její obchodní úspěch je stejně působivý jako to, čeho dosáhla v tenisu. To nejlepší teprve přijde, Mario," vzkázala Američanka.

Připojila se i Martina Navrátilová, která ocenila Šarapovovou za to, "kolik fanoušků přivedla ke sportu, který milujeme". Popřála Rusce, aby si užila svůj život po tenise, přičemž odmítla mluvit o důchodu.