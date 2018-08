Kvitová napravila českou bilanci v New Havenu. Na oblíbeném turnaji porazila Radwaňskou

AKTUALIZOVÁNO před 29 minutami

Petra Kvitová má před US Open formu.

Trojnásobná vítězka turnaje v New Havenu Petra Kvitová začala v Connecticutu výhrou 6:1 a 7:6 nad Agnieszkou Radwaňskou. Napravila tak českou bilanci po prohrách Strýcové a Plíškové.

New Haven - Petra Kvitová porazila v prvním kole tenisového turnaje v New Havenu Polku Agnieszku Radwaňskou 6:1, 7:6. Další soupeřkou třetí nasazené české hráčky bude Zarina Dijasová z Kazachstánu, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace.

Trojnásobná vítězka turnaje v New Havenu Kvitová vstoupila do utkání s Radwaňskou, která zde slavila titul předloni, výtečně. První set získala za půl hodiny a při svém podání v něm ztratila jen tři fiftýny.

Druhá sada trvala dvakrát tak dlouho. Kvitová v úvodu prohrávala po festivalu ztracených servisů s bývalou světovou dvojkou 1:3. Od stavu 3:3 si ale hráčky držely svá podání a rozhodnout musel tie-break, v němž česká tenistka přišla o svůj servis pouze jednou.

Radwaňskou porazila stejně jako v únoru v Dauhá. V červnu spolu měly hrát na trávě v Eastbourne, ale Kvitová k zápasu kvůli svalovým potížím nenastoupila. S Dijasovou má dvojnásobná wimbledonská vítězka bilanci 1:1, naposledy se však utkaly v roce 2014.

Tenisový turnaj žen v New Havenu (tvrdý povrch, dotace 799.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (3-ČR) - A. Radwaňská (Pol.) 6:1, 7:6 (7:3), Dijasová (Kaz.) - Sakkariová (Řec.) 6:4, 6:3, Puigová (Portor.) - Bacsinszká (Švýc.) 7:5, 6:1.

Tenisový turnaj mužů ve Winston-Salemu (tvrdý povrch, dotace 778.070 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Harrison (USA) - Gojo (Chorv.) 6:2, 6:4, Škugor (Chorv.) - Herbert (Fr.) 6:2, 6:3, Berrettini (It.) - Benneteau (Fr.) 6:3, 6:3, Andreozzi (Arg.) - Fucsovics (Maď.) 6:3, 4:6, 6:0, Zeballos (Arg.) - Lacko (SR) 7:6 (7:3), 7:5.

2. kolo:

Struff (Něm.) - Cecchinato (4-It.) 6:3, 6:4, Jarry (14-Chile) - Seppi (It.) 6:4, 6:3

Čtyřhra - 1. kolo:

González, M. López (Arg./Šp.) - Jebavý, Middelkoop (ČR/Niz.) 6:7 (2:7), 6:3, 11:9.