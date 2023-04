Hra: Zazáříte jako Kvitová v Miami? Vyzkoušejte si svůj tenisový postřeh

V okolí Letovic na Blanensku se v pátek navečer při přechodu bouřkové oblačnosti objevila tromba, tedy vzdušný vír. O tornádo pravděpodobně nešlo, meteorologové zatím nemají potvrzený dotyk víru se zemí, řekl Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Hlášené nejsou ani žádné škody, řekl starosta Letovic Petr Novotný (TOP 09). Hasiči likvidovali v okolí na třech místech stromy popadané přes silnici.

Lidé sdíleli na internetu několik fotografií a videí zajímavého meteorologického jevu. "Je na nich vidět tromba pod bouřkovými oblaky a slabá rotace. Je těžké zjistit, zda se v krajině objevily i nějaké škody způsobené právě tímto případným tornádem. Zároveň se vyskytovaly škody způsobené silnějšími nárazy větru," řekl Hruška. Podle dosavadních zjištění tak meteorologové zatím hovoří o trombě. "Kdyby náhodou měla nějaký kontakt se zemí, tak to bylo jen na chvíli v lese a bylo by to jen velmi slabé tornádo," doplnil Hruška.

Bouřky se v pátek vyskytly ve více částech republiky, postupovaly od západu k východu a v této roční době jsou spíše vzácností. Vzdušné víry v podobě tromby nepáchají škody na rozdíl od tornáda. Lidé si těchto jevů všímají intenzivněji především po ničivém červnovém tornádu z roku 2021, které se prohnalo částí Břeclavska a Hodonínska. Nechalo za sebou devastující škody na majetku a také několik obětí na životech.