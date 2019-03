Kvitová jedničkou nebude, podlehla frustraci. To by se mi nemělo stávat, věděla

před 1 hodinou

Česká tenistka přišla o další z řady šancí zaútočit na post světové jedničky. Na důležitém turnaji v kalifornském Indian Wells nezvládla hned svůj první zápas, když proti už osmatřicetileté Američance Venus Williamsové podala zřejmě nejhorší výkon v dosavadním průběhu sezony.

Stárnoucí, avšak stále nebezpečnou sedminásobnou grandslamovou šampionku dostala Češka do úzkých. Vedla 6:4 a 3:0, jenže skvěle rozehraný zápas ztratila. Šlo o kolaps, který si sama Kvitová nedokázala vysvětlit.

"Bylo to podivné utkání," řekla současná světová trojka po duelu, který skončil výsledkem 6:4, 5:7, 4:6.

I v rozhodujícím dějství měla šanci zápas rozhodnout. V sedmém gemu se dostala do brejku, ten ale nepotvrdila a už neuhrála jedinou hru.

Williamsová si v průběhu utkání uvědomila, že se v podstatě stačí co nejdéle udržet ve výměně, neboť Kvitová stupňovala riziko a stále častěji chybovala. Počet nevynucených chyb z její rakety se zastavil na čísle 56, dvojchybu zahrála hned desetkrát. Nefungoval ani první servis, který ve druhém a třetím setu poklesl na tragických 42 procent.

Ačkoli američtí pořadatelé ocenili za výkon i ji, když na oficiálních stránkách turnaje duel označili za "kolosální bitvu v poušti", na tiskové konferenci po porážce bylo dobře patrné, že česká tenistka sama sebe velmi zklamala.

"Obě jsme začaly nervózně, mně se ale podařilo získat první set a vedla jsem i ve druhém. Pak jsem ji ale úplně zbytečně pustila zpět do zápasu. A ona toho využila. Najednou začala hrát lépe, naopak já jsem byla čím dál horší," hodnotila Kvitová.

Tentokrát se bohužel nedostavil pozitivní přístup, ke kterému Kvitovou v kritických chvílích často vyzývá kouč Jiří Vaněk. Hodit to nepovedené za hlavu a bojovat s čistou myslí, to se v Indian Wells české hráčce nepovedlo.

"Od poloviny druhého setu jsem byla ze svého výkonu strašně frustrovaná. To by se mi nemělo stávat. Nepovedlo se mi to v sobě zlomit," prohlásila čerstvě devětadvacetiletá tenistka.

I přes bolestivou prohru není třeba propadat panice. Kvitová má i tak za sebou vynikající start sezony. Hned v lednu vyhrála turnaj v Sydney, poté došla až do finále Australian Open. O titul hrála i na konci února v Dubaji. V Indian Wells šlo o její první sezonní selhání hned v úvodním kole.

Šanci napravit dojem bude mít na dalším velkém americkém podniku, po Indian Wells jako obvykle následuje turnaj ve floridském Miami. Nicméně na něm má Kvitová stejně špatnou historickou bilanci, jako na takzvaném pátém grandslamu na západním pobřeží Spojených států.

V Indian Wells i v Miami došla Kvitová maximálně do čtvrtfinále. V Kalifornii to zvládla dvakrát, v letech 2013 a 2016, na Floridě pouze jednou, v sezoně 2014.