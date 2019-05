V Paříži může vyhrát, tvrdí Navrátilová o Kvitové. Hrozbou je teď na každém povrchu

před 2 hodinami

V žebříčku letošní sezony je suverénně první, hrála čtyři finále a z toho dvakrát slavila titul. Petra Kvitová má tento rok rozehraný skvěle a hrůzu budí i na antuce. Podle tenisové legendy Martiny Navrátilové může devětadvacetiletá Češka klidně vyhrát blížící se grandslam v Paříži a stát se světovou jedničkou.

Kdyby tenistce z Fulneku někdo před rokem řekl, že během nadcházejících 12 měsíců vyhraje tři turnaje na antuce, asi by si myslela něco o bláznech. Ale ono se jí to povedlo.

"Je to dva a půl roku, co byla doma napadena a pořezána na ruce, vůbec se nevědělo, jestli ještě bude kdy hrát. A teď? Je pár bodů od toho, aby se stala světovou jedničkou," uvedla pro web WTA Martina Navrátilová. "Už teď je to největší comeback poslední dekády a může být ještě úžasnější," doplnila legenda.

Podle ní už Kvitová našla potřebnou stabilitu pro to, aby se absolutní královnou stala. Před turnajem v Madridu ztrácela na první Japonku Naomi Ósakaovou 316 bodů, ve španělském hlavním městě ale hned celou tisícovku obhajuje.

"Máme květen a Petra je jedinou tenistkou, která dokázala vyhrát letos dva turnaje. Serena Williamsová už moc nehraje, Ósakaová se po výměně trenéra ještě nedokázala zvednout a další hráčky si procházejí výkyvy," upozorňuje bývalá světová jednička.

Aktuálně nejlepší česká hráčka si ve druhé polovině loňské sezony procházela krizovějším obdobím, a tak příliš bodů neobhajuje. Z toho, jak jí v závěru roku docházela energie, se poučila a letos vynechala turnaj v Praze i Fed Cup a střádání sil se evidentně vyplácí.

"Moc ráda bych viděla, aby znovu vyhrála grandslam a rozšířila sbírku, která zatím čítá dva tituly z Wimbledonu. Letos je opravdovou hrozbou na všech površích, takže klidně může vyhrát i Paříž. Bude záležet na herních podmínkách. Když je ale Petra v ráží, porazí kohokoli," dodala Navrátilová.

Sama Kvitová je zatím s prognózami opatrná a tak daleko zatím koukat nechce. I když v Madridu si v pondělí připsala už šestou antukovou výhru v řadě.

"Pořád o sobě nemůžu říct, že jsem antukářka. To, že jsem na ní teď v poslední době vyhrála tři tituly, je pro mě úplně neuvěřitelné," prohlásila.

Na druhou stranu připouští, že jí úspěchy z cihlové drtě dodávají sebevědomí, které pro velké turnaje potřebuje.

"Potvrdila jsem si, že na antuce můžu hrát výborně. Podle mě rozhodně nemám dobrou hru pro tenhle povrch, ale nějakým způsobem se mi na ní prostě daří," krčila rameny Kvitová.

V Madridu, kde Češka obhajuje loňský titul, je už v osmifinále, kde narazí na lepší z dvojice Sorana Cirsteaová a Caroline Garciaová.