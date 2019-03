Kvitová hraje o jedničku. V Miami bude bojovat s astmatem i řeckou "kulturistkou"

před 2 hodinami

Česká tenisová jednička vstoupí ve čtvrtek večer do turnaje v americkém Miami. Na Floridě se jí v kariéře nikdy příliš nedařilo i vinou problémů s astmatem. Místním maximem Petry Kvitové je postup do čtvrtfinále z roku 2014.

"V Miami bývá dusno a vlhko, což na mé astma není ideální. Už se ale ustálilo, beru léky, zlepšila jsem se fyzicky a to vše pomáhá, abych to zvládala líp," uvedla Kvitová začátkem března před cestou do Ameriky.

"Záleží na tom, jestli člověk hraje během dne, kdy je velké vedro, nebo až večer. Je to jako v Melbourne," doplnila.

Stanovený čas jejího prvního zápasu tedy z tohoto pohledu momentální světové dvojce příliš nakloněn není. Na centrálním dvorci uvnitř spektakulárního Hard Rock Stadium se představí ve čtyři hodiny odpoledne místního času. Jenže, předpověď vypadá všelijak. Mělo by být 24 stupňů, což je příjemná teplota, zároveň ale poměrně reálně hrozí srážky.

Jak to s úvodním duelem Petry Kvitová na Miami Open bude, se tedy teprve uvidí. Soupeřku bude mít každopádně velmi nepříjemnou. Vůbec poprvé v kariéře se utká s Řekyní Marií Sakkariovou.

Třiadvacetiletá silová hráčka na Floridě zastavila sérii tří porážek v prvních kolech a touží po návratu na vyšší příčky žebříčku. Loni už se objevila v elitní třicítce, v tuto chvíli figuruje na 49. pozici.

Před rokem na antuce byla u dramatického momentu v Římě, kde druhá česká tenisová hvězda Karolína Plíšková nevídaně ztratila nervy a po těsné porážce a křivdě ze strany rozhodčí raketou málem pokácela soudcovskou židli. Plíšková tehdy Sakkariové vyčetla nefér chování, Řekyni totiž marně výzyvala k přiznání, že míček z rakety české hráčky dopadl do kurtu.

Sakkariovou pak proslavilo i video její tvrdého tréninku, po jehož zveřejnění si vysloužila mimo jiné přezdívku "kulturistka z Atén". Mladá teniska se evidentně těžkých vah neštítí.

Video: Sakkariová v posilovně | Video: www.youtube.com

Kvitová je nicméně jednoznačnou favoritkou zápasu, což potvrzují jasně nastavené kurzy sázkových kanceláří. Devětadvacetiletá Češka má i na tomto turnaji šanci zabojovat o svůj premiérový posun na nejvyšší stupínek žebříčku.

Jenže aby měla na trůn naději, musí se v Miami probojovat až do finále.

Sesadit Japonku Naomi Ósakaovou teoreticky mohou i Rumunka Simona Halepová, Němka Angelique Kerberová a Ukrajinka Elina Svitolinová.

V případě, že Ósakaová postoupí do čtvrtfinále, musí turnajová trojka Kvitová nebo Halepová získat titul, aby Japonku v žebříčku WTA předstihly.

Dvojnásobnou vítězku Wimbledonu letos dělila od tenisového trůnu jedna výhra, ale v lednovém finále v Melbourne prohrála s Ósakaovou, která je od té doby v čele. Teoretickou šanci měla Kvitová také v Indian Wells, ale tam vypadla už ve druhém kole.

Letošní dění na okruhu WTA je extrémně vyrovnané. Dosavadních třináct turnajů mělo pokaždé jinou vítězku.