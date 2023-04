"Znají sovětskou éru." Kvitová a Šwiateková jsou v menšině, vyčítá ukrajinský šéf

Petra Kvitová a Iga Šwiateková v uplynulých týdnech veřejně vystoupily na podporu Ukrajiny trpící pod ruskou agresí, podle šéfa ukrajinského tenisu jsou ale v drtivé menšině.

Předseda ukrajinského tenisového svazu Jevgenij Zukin v rozhovoru pro UBITennis ocenil stanoviska české tenistky Petry Kvitové a světové jedničky Igy Šwiatekové z Polska.

Zároveň si ale postěžoval, že jejich podpora je v tenisovém světě spíše výjimkou.

"Bohužel jsou ve velké menšině. Je opravdu zlé, že nikoho dostatečně nezajímá, co se na Ukrajině děje," uvedl Zukin.

Aktivní přístup Kvitové se Šwiatekovou přisoudil faktu, že obě pocházejí ze zemí, které mají k Ukrajině velmi blízko a to nejen v geografickém smyslu.

"Jsou celému konfliktu blízko, proto jsou empatické. Cítí, jak je to ovlivňuje, jednak z hlediska uprchlíků a také co se týče hrozby pocházející z Ruska, pokud Ukrajina padne," podotkl Zukin.

Kvitová se Šwiatekovou prý od svých předků dobře vědí, jak se žilo v období Sovětského svazu.

"Znají tuto éru, proto mají mnohem lepší povědomí o tom, o co tady jde. Jsme jim vděční za to, že poskytly veřejnosti jasné stanovisko, že by válka neměla být normalizována," dodal.

Petra Kvitová se k situaci vyjádřila na nedávném turnaji v Miami, kde nakonec získala svůj jubilejní 30. titul na okruhu WTA a jeden z těch nejcennějších. Na tiskové konferenci tam uvedla, že ocenila loňské rozhodnutí Wimbledonu nepozvat hráče z Ruska a Běloruska.

"Můj postoj je samozřejmě stále jasný, jsem proti válce a více mi záleží na lidech a hráčích z Ukrajiny," uvedla dvojnásobná šampionka londýnského grandslamu.

"Myslím si, že by tenisté z Ruska a Běloruska neměli startovat ani na olympiádě. V tomhle jsem spíše na ukrajinské straně. Cítím to tak, že olympijské hry jsou tu proto, že nechceme na světě válku. Takže to mi dělá starost a opravdu jsem ocenila, když je Wimbledon loni nepozval," odpověděla třiatřicetiletá Kvitová na otázku, co říká aktuálnímu oznámení Wimbledonu.

Zástupci pořadatele, tedy All England Clubu, se totiž před letošním ročníkem rozhodli, že tentokrát ruským a běloruským tenistům umožní startovat, byť v neutrálních barvách.

Šwiateková k tématu promluvila minulý týden pro britskou BBC. Světový tenis prý po loňské únorové invazi na Ukrajinu promeškal velkou příležitost k vyslání silného vzkazu Kremlu.

Podle polské tenisové královny měl ruským a běloruským tenistům okamžitě plošně zakázat starty.

"Po druhé světové válce němečtí tenisté nesměli hrát stejně jako japonští a italští a já mám pocit, že taková věc by ruské vládě ukázala, že to nestojí za to," uvedla Šwiateková.

"Jsme jen sportovci, malá součást světa, ale sport je poměrně důležitý a vždy byl využíván k propagandě. Tenis mohl už od počátku udělat víc, aby všem ukázal, že tenisté jsou proti válce," řekla s tím, že nyní už je na změnu přístupu pozdě.

"Tenis se touhle cestou prostě nevydal a teď už by to bylo k ruským a běloruským hráčům nefér. Tohle rozhodnutí mělo padnout před rokem," dodala jednadvacetiletá polská tenistka.