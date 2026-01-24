"Kup si provaz a použij ho." Nosková zveřejnila děsivé zprávy po porážce v Melbourne

Jako by nebylo dost na tom, že se s úvodním grandslamem sezony rozloučila už ve třetím kole. Česká tenistka Linda Nosková po sobotní porážce na Australian Open zveřejnila na Instagramu vzkazy od zhrzených sázkařů, kteří jí zahltili schránku.
Neskrývala rozčarování. Zápas s Číňankou Wang Sin-jü nasazená třináctka nezvládla a prohrála 5:7 a 4:6. Sice byla favoritkou, ale vůbec se necítila herně dobře.
„Na kurtu jsem se dnes nenašla. Na začátku jsem měla nějaké šance utéct. Nepovedlo se. Necítila jsem se dobře v delších výměnách ani v rychlém tempu. Kdykoliv ona trochu zrychlila, měla jsem problémy,“ uvedla jednadvacetiletá tenistka v rozhovoru pro Tenisový svět.
Zároveň přiznala, že na ni nejspíš dolehla únava z náročného konce roku, kdy se účastnila baráže Billie Jean King Cupu a měla jen týden volna, než se opět vrhla do přípravy.
"Nehrála jsem ani čtvrtinu z toho, co jsem hrála na BJK Cupu nebo v Asii. Určitě potřebuji nějaký odpočinek. Přijde mi, že jedu ještě pořád v jednom kole z loňského roku. Možná to jde i vidět,“ dodala Nosková, která v roce 2024 došla v Melbourne do čtvrtfinále, ale loni prohrála hned v prvním kole.
Nepříjemné chvíle si prožila i poté, co se dostala k telefonu a podívala se na zprávy, které jí přistály ve schránce Instagramu od naštvaných sázkařů.
„Kup si provaz a použij ho, zabij se,“ stálo v jedné ze zpráv v angličtině, kterou pak zveřejnila ve stories.
Dostala ale i zprávy v češtině, které obsahovaly výhrůžky smrtí jí nebo členům její rodiny.
„Kdy začne být porážka součástí sportu a ne něco, co vyvolá komentáře zoufalců, co se schovávají za obrazovku a nutí nás se cítit ještě hůř? Tohle není správné a nemělo by se to přecházet,“ přidala k výběru podobných vzkazů i svůj komentář Nosková.
Podobné vzkazy v minulosti dostávali jiní čeští tenisté a tenistky. Dlouhodobě podobné anonymy zveřejňuje například i Markéta Vondroušová.
Nosková si každopádně po vyřazení z Australian Open plánuje v dalších týdnech dát pauzu a neplánuje hrát ani na domácím turnaji WTA v Ostravě.
