Krutá dřina a pak slzy. Nenasytnou Navrátilovou omámila droga jménem Wimbledon

"Jsem nenasytná? Ano! Wimbledon je jako droga. Jakmile ho jednou vyhraješ, chceš to dělat pořád znovu a znovu." V úterý uplynulo 30 let od chvíle, kdy si Martina Navrátilová definitivně zajistila tenisovou nesmrtelnost. V roce 1990 dokázala ovládnout svůj vysněný a vydřený devátý Wimbledon. Absolutní rekord tehdy překonala ve věku 34 let. Zdaleka to nebyl konec.