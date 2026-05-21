Krok mezi legendy už v Paříži? Americká parťačka Siniakové našla příčinu jejich úspěchu

Začátek roku jim trochu utekl, ale na jaře už osvědčený deblový pár Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová opět chytil fazónu a vzal si zpátky post aktuálně nejlepší dvojice na okruhu. Češka s americkou parťačkou jsou v Paříži hlavními aspirantkami na další grandslamový titul, což by pro rodačku z Hradce Králové znamenalo velký krok mezi absolutní legendy tohoto sportu.
Kulatiny, to je vždycky příležitost si zabilancovat nad životem a v případě profesionálního sportovce i nad kariérou.
Kateřina Siniaková 10. května oslavila 30. narozeniny a už teď si může říkat „tenisová rekordmanka“. Přitom kariéru rozhodně nekončí, spíš je na jednom z jejích vrcholů.
V singlovém rankingu je pouze pár příček od svého osobního maxima, kterým je 27. místo. A v deblu je opět na absolutním vrcholu, už 183. týden v kariéře, třetí nejdéle sloužící královna čtyřhry v historii.
Pětkrát končila sezonu jako deblová jednička, stejný počin se povedl jen jediné legendě Martině Navrátilové. Pokud by Siniaková trůn do konce roku udržela, posunula by rekordní hranici.
Významný krok, který by jí zajistil slušný bodový polštář, může udělat v Paříži, kde bude po boku současné parťačky Taylor Townsendové nasazenou jedničkou.
Společně letos vyhrály už tři „tisícovkové“ turnaje a i když je známo, že Siniaková sbírá tituly se všemi parťačkami, které se jí namanou, s americkou partnerkou jí to momentálně sedí nejvíc.
„S Katkou si to moc užívám. Známe se už opravdu dlouho od nějakých našich 12 nebo 13 let. To je na tenisu a obzvlášť čtyřhrách tak krásné, že jsme proti sobě už hrály tolikrát, ale nikdy jsme spolu pořádně nemluvily. Jak jsme ale spolu začaly hrát, jsou z nás kamarádky,“ uvedla v rozhovoru pro Canal+ Sport Townsendová.
Nebývá samozřejmostí, že si tenisový pár rozumí na kurtu i mimo něj a rodačka z Chicaga za tím vidí příčinu jejich úspěchu.
„Chodíme na společné večeře, bavíme se i o jiných věcech než jen o tenisu. Je to skvělý člověk,“ chválí Češku parťačka.
První turnaj spolu odehrály v Římě před dvěma lety, ale zlom v jejich parťáctví prý přišel až po triumfu na Wimbledonu.
„Seděly jsme pak před šatnou asi tři hodiny a povídaly si. Tam jsme se hodně poznaly a uvědomily si, kolik toho máme společného v tom, jak se díváme na život, jaké máme hodnoty, co je pro nás důležité,“ prozradila o necelý měsíc starší Američanka.
Ke skvělým výsledkům jim pomáhá optimismus a uvolněnost na kurtu.
„Vždycky si říkáme, co by za to někteří dali, že jsou ve finále. Ať už to dopadne jakkoli, je super, že tu vůbec jsme,“ dodala Townsendová.
Siniaková má z podniků velké čtyřky na kontě deset trofejí ze ženské čtyřhry a jednu z mixu, na French Open tak může uzavřít grandslamový tucet.
Z Prahy do Drážďan za hodinu. Němečtí poslanci kývli na stavbu vysokorychlostní trati
Němečtí poslanci dnes jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Německé ministerstvo dopravy předložilo Spolkovému sněmu plány letos v únoru.
"Poledne s Moravcem". Exmoderátor ČT nasadí nedělní debatu proti bývalému chlebodárci
Moderátor Václav Moravec, který v březnu ukončil své působení v České televizi, dnes večer spustil vlastní mediální projekt Moravec.cz. Platforma bude ode dneška nabízet každý týden celkem pět formátů, mezi nimi například nedělní politickou diskusi nebo publicistiku.
Spor o ebolu štěpí vládní koalici. Okamura mluví o ohrožení Česka, ukázal na „viníka“
Rýsuje se další koaliční roztržka. Tentokrát kvůli pacientovi s podezřením na ebolu, kterého se Česko ujalo na žádost USA. „Absolutně s tím nesouhlasím. Ani se o tom nehlasovalo na vládě,“ opřel se do rozhodnutí šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Vinu dává ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO), který tento krok obhajuje jako pomoc strategickému spojenci.
„Lidé se nemohou nenávidět navždy,“ řekl Winton junior v Brně
Je čas opravit mosty, lidé se nemohou nenávidět navždy, řekl novinářům v Brně Nick Winton. Jeho otec Nicholas před druhou světovou válkou pomáhal židovským dětem uniknout nacistické hrozbě. Ve čtvrtek se Winton junior a s ním i dvě z „Wintonových dětí“ postavili po bok sudetských Němců a uctili na hlavním nádraží památku obětí holokaustu.