Křivda táhne. Siniaková má obří podporu, New York zaskočila pohotovou jízlivostí

Dvě deblové světové jedničky spojily síly, v New Yorku ale stejně musely do kvalifikace. Pořadatelé tenisového US Open sklízí tvrdou kritiku za zacházení s Kateřinou Siniakovou a Henrym Pattenem i po jejich suverénním postupu do hlavní soutěže grandslamového mixu. Česko-britský pár čeká už v úterý velký duel proti Aryně Sabalenkové a Novaku Djokovičovi.
Američané se před rokem odklonili od tradičního modelu a smíšenou čtyřhru na grandslamu v New Yorku uspořádali pouze pro šestnáct vyvolených párů tvořených převážně hvězdnými singlisty.
Hrálo se před samotným turnajem, pouze dva dny, odměna pro vítěze ale vzrostla na astronomický milion dolarů.
Siniaková se tehdy stala symbolem odporu k novým pořádkům, které pochopitelně ublížily zejména specialistům na čtyřhru.
Loni se nakonec po zvláštních peripetiích vůbec nezúčastnila a letos zažívá déjà vu.
Její zařazení pouze do kvalifikace vyvolalo vlnu ostré kritiky. Ve velkém se v komentářích na oficiálním účtu turnaje objevovala slova jako „absurdní“, „směšný“, „skandál“, „neúcta“ nebo „ostuda“.
„Jak sakra můžou být tihle deblisté jen v kvalifikaci? Znovu je to výsměch smíšené čtyřhře, když singlisté opět hrají turnaj hlavně kvůli pozornosti médií a fotografiím,“ rozčílil se třeba i britský tenisový novinář Chris Goldsmith.
Po pondělní dvoukolové kvalifikaci, kterou Siniaková s Pattenem bez potíží prošli, negativních reakcí neubývá.
Češka s Britem nyní mají obrovskou podporu, kterou sama Siniaková přiživila hojně sdílenou uštěpačnou reakcí během rozhovoru přímo na kurtu.
Když jí moderátor polichotil, že už v kariéře vyhrála všechno, a zeptal se, co ještě potřebuje dokázat, třicetiletá tenistka pohotově vypálila: „Očividně toho není dost, když musím hrát kvalifikace.“
V rozhovoru pro Tenisový svět přímo v New Yorku potom celou letošní anabázi rozebrala podrobněji.
„Je vidět, jakým směrem se to celé sune. Je vidět, kdo je pro koho jak důležitý a jakou roli hrají peníze nebo prodej lístků. Jde jim víc o to, aby to byla dobrá exhibice a zábava, než o to, aby tu sportovci co nejvíce makali a hráli v soutěži ti nejlepší,“ prohlásila.
Odmítla zároveň, že by jakási křivda byla jejím hlavním hnacím motorem pro to, aby soutěž mixů na proslulém dvorci Arthura Ashe ovládla.
„Samozřejmě motivaci mám velkou, ale ne kvůli tomuhle. Ať už vyhraje kdokoliv, tak se stejně nic nezmění. Viděli jsme loni, že vyhrál italský deblový pár Erraniová, Vavassori, porazili všechny singlisty a nic se nezměnilo. Motivace tam je, ale ne proto, abych někomu něco dokazovala, protože už jsem dokázala, že jsem dobrá hráčka,“ dodala.
V úterním osmifinále, které bude deník Aktuálně.cz od 17 hodin sledovat prostřednictvím online reportáže, vyzvou Siniaková s Pattenem nasazené jedničky: Bělorusku Arynu Sabalenkovou se Srbem Novakem Djokovičem.
A dojde k paradoxní situaci. Kvalifikanti budou platit za favorizovaný pár.
„Siniaková a Patten se snadno kvalifikovali do hlavní soutěže. Vstoupí do smíšené čtyřhry z pozice kvalifikantů, ale nejspíš budou hlavními favority na grandslamový titul,“ glosoval známý portugalský novinář José Morgado.
Rodačka z Hradce Králové může útočit na celkově už třináctý grandslamový titul. Dvanáct jich získala v dámské čtyřhře, jeden na loňském Wimbledonu v mixu v páru s Nizozemcem Semem Verbeekem.
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