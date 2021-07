Krejčíkovou přišel pozdravit Jágr, fandila Neumannová. Obrovská čest, těší tenistku

Tenistka Barbora Krejčíková pokračuje na pražském turnaji WTA na tvrdém povrchu ve vítězném tažení a skvělá hra grandslamové šampionky z Roland Garros přitahuje i pozornost hvězd. Na tréninku ve Stromovce pozdravil světovou třináctku hokejista Jaromír Jágr a během vítězného čtvrtfinále tleskala olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.

"Když jsem na kurtu, tak nevím, kdo sedí v hledišti. Soustředím se na hru a dívám se jenom na trenéra, na to jsem zvyklá," řekla pětadvacetiletá Krejčíková novinářům v areálu Sparty. "Když mi to pak někdo řekne, tak to je obrovská čest a moc si vážím, že se přišli podívat," uvedla.

Ve čtvrtfinále Livesport Prague Open se turnajová dvojka poprvé na okruhu WTA střetla s Kateřinou Siniakovou. Svoji deblovou partnerku, s kterou získaly tři grandslamové vavříny, porazila a ve druhém setu jí uštědřila "kanára".

"Za Katku mě mrzí, že je výsledek tak jednoznačný, ale vždycky musí jedna z nás vyhrát. Jsem ráda, že jsem to já a doufám, že se na mě nebude moc zlobit," řekla Krejčíková.

Už při nástupu na kurt se cítila divně. "Jsme zvyklá, že Katka bývá na mé straně a navzájem se povzbuzujeme. Najednou byla proti mně, což bylo náročné," řekla Krejčíková. Při zápase se soustředila na sebe. "Na každý balon a moc neřeším, kdo je na druhé straně."

Další zkouškou bylo vedro, které při utkání panovalo. "Je teplo, ale když chce být dobrý, tak musí skousnout všechno," řekla svěřenkyně Aleše Kartuse. Teoreticky bylo počasí pro obě i zkouškou před olympijskými hrami v Tokiu, kde má být také vysoká vlhkost vzduchu. "Těžko říct, jak bude. Je ale dobrý se na to připravit a hlavně je dobrý si zahrát zápasy doma."

Před zápasem hrála tenistkám hudba skupiny Queen. Pořadatelé tak vyslyšeli přání Krejčíkové. "To bylo super, nádherná hudba. Dáme to zase," přála si před semifinále, v kterém se v sobotu utká s Číňankou Wang Sin-jü. "Nemám s ní žádné zkušenosti, moc ji neznám. Jenom vím, že je mladá, vysoká a dává rány," řekl o aktuálně 147. hráčce žebříčku WTA.

Letos už Krejčíková vyhrála ve dvouhře 31 zápasů a je v tomto ohledu čtvrtou nejlepší hráčkou sezony. "Každé vítězství na WTA je super, hrozně moc si ho vážím," připomněla, že mezi elitu zatím stabilně nepatří ani celý rok. Co se týče zápasové bilance, tak mohla by atakovat rok 2013, kdy na nižším okruhu ITF vyhrála v sezoně 44 zápasů. "Byla to úplně jiná úroveň a od té doby jsem se posunula. Ale budu makat, aby se to letos podařilo taky," usmála se.