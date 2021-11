Krejčíkovou sžíral smutek a výčitky. Byla to pro ni strašná nálož, hájí ji kapitán

Pražskou O2 arénu zaplavilo zklamání. České tenistky o světový titul před domácím publikem nezabojují. "Snad budu příště týmu prospěšnější," smutnila nová týmová jednička Barbora Krejčíková.

O takové šanci mohla dlouhé roky jen snít. Barbora Krejčíková dlouho platila v reprezentaci za vynikající deblovou specialistku, na letošním finálovém podniku Billie Jean King Cupu v Praze ale po pohádkové sezoně, jež ji katapultovala mezi největší hvězdy současného tenisu, plnila poprvé roli týmové jedničky.

Psychicky i fyzicky náročnou premiéru, navíc před domácím publikem, ale nezvládla podle představ.

Světová trojka v základní skupině prohrála oba své zápasy. V pondělí nestačila na Němku Angelique Kerberovou a v klíčovém čtvrtečním singlu podlehla i Švýcarce Belindě Bencicové. Krejčíkové proto nebylo do smíchu.

"Bylo to velmi náročné, hrát poprvé hned jako jednička. Jsem smutná. A zklamaná, že jsem týmu nepomohla," vyčítala si po porážce s Belindou Bencicovou a rukama si zakrývala obličej.

Na druhou stranu věděla, že pro úspěch národních barev udělala vše, co se dalo.

Na klání národních týmů přijela jako jediná z osmi elitních světových hráček, které budou už od středy bojovat na prestižním Turnaji mistryň, až v daleké mexické Guadalajaře.

Vzdala se zaslouženého odpočinku i nutných příprav na vrchol sezony. V Praze bojovala, seč jí síly stačily, navzdory bolavému lýtku.

"Oba zápasy jsem bojovala o každý balon. Byly to nejtěžší soupeřky, jaké jsem tady mohla dostat. Všechny holky tady mají víc zkušeností než já, pro mě to bylo nové, pořád se to učím. Nemám se za co stydět," prohlásila pětadvacetiletá šampionka Roland Garros, když zahnala prvotní černé myšlenky.

Na bolestivé porážky se snažila pohlížet pozitivně, dívat se dopředu.

"Pro mě jsou to cenné zkušenosti do budoucna. Doufám, že si za Česko ještě zahraju hodně zápasů a budu v nich prospěšnější týmu," věřila.

Slov útěchy se dočkala i od kapitána Petra Pály.

"Na Báru byl velký tlak. Poprvé a hned jedničkou. Bylo to doma, těšila se, chtěla hrát, což bylo super. Ale měli jsme hrozně těžkou skupinu. I když jste třetí na světě, porazit Kerberovou a Bencicovou, to je strašná nálož," uznal nejúspěšnější vůdce týmu v historii ženské týmové tenisové soutěže.

Větší šance by Krejčíkové podle něj měla na o něco pomalejším povrchu. "Byl hrozně rychlý, Bára by potřebovala něco pomalejšího, vyšší odskoky míče. To jsme ale nemohli ovlivnit. Jinačí povrch by nám seděl určitě o něco víc," konstatoval Pála.

Kapitán si po porážce Krejčíkové sedl s týmem a po vzájemné dohodě vybral do rozhodující čtyřhry Lucii Hradeckou a Kateřinu Siniakovou.

Po čtyřech letech obnovený pár rozhodl v pondělí bitvu s Němkami, tentokrát ale narazil na příliš tvrdý oříšek. Postup do semifinále po vynikajícím výkonu slavily Belinda Bencicová s Jil Teichmannovou.

"Rozhodli jsme se takhle, protože holky minule vyhrály. Nedopadlo to, ale nedopadlo to především kvůli skvělému výkonu soupeřek. Belinda byla rozjetá a dodala klid své parťačce. Holky od začátku ztrácely a to bylo klíčové, nemohly se dostat zpět do zápasu," shrnul Pála finální debl.

"Dnes to nebyl náš den. Švýcarky dobře servírovaly a k ničemu nás nepustily. Hrozně to mrzí, ale snažily jsme se ze všech sil," hlesla Siniaková.

"Náš začátek byl špatný, speciálně ode mě. Pak už nám nedaly šanci a ani jsme neměli štěstí," doplnila Hradecká.