Krejčíkovou čekání nevykolejilo. Kvalifikantku hladce porazila

Po tříhodinovém zpoždění programu kvůli dešti porazila Taťjanu Prozorovovou 6:1, 6:2.
Dvojnásobná grandslamová šampionka se s ruskou kvalifikantkou na kurtu zdržela jen 78 minut.
Devětadvacetiletá Krejčíková vstoupila do zápasu soustředěně a rychle se ujala vedení 4:0. Při svém servisu povolila soupeřce uhrát v prvním setu jen tři fiftýny.
Zvládla pak i vstup do druhé sady, v níž rovněž začala rychlým brejkem. Sama pak při svém podání odvrátila jediné dva brejkboly, které Rusce v zápase nabídla, a vítězství si bez problémů pohlídala.
Vzhledem k nepřízni počasí už dnes nedojde na plánovaný zápas čtyřhry, v níž v Soulu Krejčíková obnoví někdejší veleúspěšnou spolupráci s krajankou Kateřinou Siniakovou. Jejich duel prvního kola pořadatelé odložili na středu.
Tenisový turnaj žen v Soulu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (ČR) - Prozorovová (Rus.) 6:1, 6:2.