Azarenková obdivuje Krejčíkovou. Neuvěřitelné, je pořád lepší, tvrdí šampionka

Předseda komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR Radek Příhoda oslovil sudí z německé a polské ligy, kteří by mohli vést několik utkání v jarní části nejvyšší soutěže. Otázkou jsou finanční požadavky zahraničních arbitrů a zájem českých klubů.

"My jsme se přes generálního sekretáře (Michala Valtra) poptali na bundesligu a polskou ligu. Teď čekáme na zpětnou vazbu, kolik to stojí peněz, a jejich podmínky. Až to dostaneme, tak to pošlu všem klubům," řekl Příhoda na setkání s novináři po skončení zimního přípravného semináře rozhodčích z profesionálních soutěží.

Sudí z Německa a Polska by nemuseli rozhodovat pouze prestižní pražské derby mezi Slavií a Spartou. "Aby to bylo férové, tak by nešlo jenom o derby, ale o zápasy napříč ligou. Pokud kluby budou mít zájem o zahraniční rozhodčí, tak jim vyjdeme vstříc. Úskalí jsou finanční prostředky," přiznal Příhoda.

"Vidím to na tři čtyři zápasy za celou soutěž. Ale pokud nebudou mít kluby zájem, tak je to i o důvěře směrem k českým rozhodčím. Teď je otázka, jestli to zvládnou," doplnil šéf komise.