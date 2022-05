Krejčíková vytáhla krajkové šaty a pózovala s Mauresmovou. Soupeřku jí vybral Maillet

Belgie snížila hranici pro volby do Evropského parlamentu na 16 let. Ve volbách v roce 2024 budou moci hlasovat nejen mladí Belgičané, ale také občané členských zemí EU nad 16 let s trvalým pobytem v Belgii. Rozhodnutí oznámila ministryně vnitra Annelies Verlindenová, informovala o něm agentura AFP.

Normu schválil ve čtvrtek večer belgický parlament. Belgie se stala po Rakousku, Řecku a Maltě teprve čtvrtou členskou zemí, která tento krok učinila. "Tím, že mladým lidem dáváme možnost aktivně se podílet na naší demokracii, jim umožňujeme, aby jejich hlas byl slyšet, a dále podněcujeme jejich zájem o politiku," řekl Verlindenová.

Opatření se týká přibližně 270 tisíc mladých lidí od 16 do 18 let v Belgii a asi 13 tisíc stejně starých Belgičanů žijících v zahraničí. Zájemci se budou muset zapsat na voličské seznamy. Potom už pro ně ale účast ve volbách bude povinná, stejně jako pro všechny Belgičany. Pokud nevolí, hrozí jim pokuta 40 až 80 eur (přibližně 1000 až 2000 korun).