Krejčíková ve velkém stylu smázla Rusku. Poprvé v životě vyhrála v Pekingu

Krejčíková v prvním setu nedala Blinkovové šanci. Ve druhé sadě dvojnásobná grandslamová šampionka nabrala ztrátu 0:2, ale šesti hrami za sebou poté skóre otočila a porazila sedmadvacetiletou Rusku i ve čtvrtém vzájemném utkání.
V Pekingu si připsala úplně první výhru kariéry, v předchozích dvou ročnících totiž vypadla hned po svém úvodním duelu.
Ve druhém kole devětadvacetiletá Krejčíková nastoupí proti Alexandrovové. S jedenáctou hráčkou světového žebříčku má bilanci dvou výher a tří porážek, naposledy však proti ní nastoupila před čtyřmi lety.
Soupeřku pro druhé kolo po dnešku zná také Karolína Muchová, kterou vyzve Rumunka Sorana Cirsteaová. Loňská finalistka turnaje ve Pekingu měla v prvním kole volný los stejně jako 26. nasazená Linda Nosková.
V prvním kole se naopak ještě dnes představí Marie Bouzková, kterou čeká Tatjana Mariaová z Německa. Ve čtvrtek do turnaje vstoupí Kateřina Siniaková zápasem s Anastasiou Potapovovou z Ruska.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.
Tenisový turnaj v Pekingu (tvrdý povrch):
Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (ČR) - Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:2, Cirsteaová (Rum.) - Dolehideová (USA) 6:2, 6:3, Kesslerová (USA) - Chan Š' (Čína) 6:2, 7:6 (7:5), Sevastovová (Lot.) - Birrellová (Austr.) 6:3, 7:6 (7:1), McNallyová (USA) - Siegemundová (Něm.) 6:4, 6:2, Rachimovová (Rus.) - Bronzettiová (It.) 6:4, 6:1, Lysová (Něm.) - Čang Žuej-en (Čína) 6:1, 6:0, Ružičová (Chorv.) - Jacquemotová (Fr.) 6:3, 6:3, Sakkariová (Řec.) - Kruegerová (USA) 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5, Honová (Austr.) - Golubicová (Švýc.) 1:6, 6:3, 7:6 (7:4).