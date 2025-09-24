Tenis

Krejčíková ve velkém stylu smázla Rusku. Poprvé v životě vyhrála v Pekingu

před 2 hodinami
Česká tenistka Barbora Krejčíková v prvním kole turnaje v Pekingu porazila dvakrát 6:2 Annu Blinkovovou. Také ve druhém kole bude mít ruskou soupeřku, vyzve Jekatěrinu Alexandrovovou.
Podívejte se na sestřih zápasu Barbory Krejčíkové v Pekingu. | Video: Canal+ Sport

Krejčíková v prvním setu nedala Blinkovové šanci. Ve druhé sadě dvojnásobná grandslamová šampionka nabrala ztrátu 0:2, ale šesti hrami za sebou poté skóre otočila a porazila sedmadvacetiletou Rusku i ve čtvrtém vzájemném utkání.

V Pekingu si připsala úplně první výhru kariéry, v předchozích dvou ročnících totiž vypadla hned po svém úvodním duelu.

Ve druhém kole devětadvacetiletá Krejčíková nastoupí proti Alexandrovové. S jedenáctou hráčkou světového žebříčku má bilanci dvou výher a tří porážek, naposledy však proti ní nastoupila před čtyřmi lety.

Soupeřku pro druhé kolo po dnešku zná také Karolína Muchová, kterou vyzve Rumunka Sorana Cirsteaová. Loňská finalistka turnaje ve Pekingu měla v prvním kole volný los stejně jako 26. nasazená Linda Nosková.

V prvním kole se naopak ještě dnes představí Marie Bouzková, kterou čeká Tatjana Mariaová z Německa. Ve čtvrtek do turnaje vstoupí Kateřina Siniaková zápasem s Anastasiou Potapovovou z Ruska.

Tenisový turnaj v Pekingu (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (ČR) - Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:2, Cirsteaová (Rum.) - Dolehideová (USA) 6:2, 6:3, Kesslerová (USA) - Chan Š' (Čína) 6:2, 7:6 (7:5), Sevastovová (Lot.) - Birrellová (Austr.) 6:3, 7:6 (7:1), McNallyová (USA) - Siegemundová (Něm.) 6:4, 6:2, Rachimovová (Rus.) - Bronzettiová (It.) 6:4, 6:1, Lysová (Něm.) - Čang Žuej-en (Čína) 6:1, 6:0, Ružičová (Chorv.) - Jacquemotová (Fr.) 6:3, 6:3, Sakkariová (Řec.) - Kruegerová (USA) 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5, Honová (Austr.) - Golubicová (Švýc.) 1:6, 6:3, 7:6 (7:4).

 
