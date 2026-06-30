Krejčíková už zase prosí novináře o mlčenlivost. Wimbledon řeší její zvláštní strategii

Během pár dnů nemoci přišla o všechno, co na trávě natrénovala. Přesto Barbora Krejčíková celkem bez problémů zvládla vstup do oblíbeného Wimbledonu, který před dvěma lety vyhrála. Média ale opět řeší její zvláštní rituál, který obzvlášť v Londýně nechce přerušit.
Londýn (od našeho zpravodaje) - Ještě si ani všichni novináři neposedali na připravené židle, už rodačka z Ivančic začala všechny upozorňovat.
„Rovnou vás prosím, neříkejte mi, s kým hraju příští zápas,“ vychrlila Krejčíková.
Tradicí, kdy se dozví jméno příští soupeřky až v den zápasu u snídaně, bavila fanoušky i média už například minulý rok na US Open, kde pak došla do čtvrtfinále, a drží ji už několik let.
„Máme to tak nastavené a myslím, že je fajn, že člověk přemýšlí nad jinými věcmi a nerozebírá tenis. Když jsme tady v areálu, tak řešíme tenis, a když tady nejsme, tak tenis vypouštíme,“ prohlásila Krejčíková.
Přípravu na soupeřku tak řeší hlavně tým v čele s Jiřím Novákem. Stejné to bylo i v pondělí při prvním kole, kdy nastoupila proti domácí Hannah Klugmanové.
„Dozvěděla jsem se to ráno při smažení vajíček na pánvičce, u nich jsem si našla na YouTube nějaké její záznamy. Kluci mi pak řekli, že nedávno hrála s Maruškou Bouzkovou a Terkou Valentovou a že se bavili s jejich trenéry. Dali mi nějaké poznatky. Já jsem s ní trénovala pár let zpátky na Spartě, když tam přijela a připravovala se na nějaký turnaj, takže jsem trošičku věděla, co očekávat,“ vysvětlila.
Nakonec povolila soupeřce jen pět gemů a vyhrála 6:1 a 6:4. Úplně spokojená ale nebyla.
„V plno gamech jsme se tahaly, v prvním setu jsem lépe zvládla koncovky, proto to bylo 5:0. Pak se zápas vyrovnal. Cítila jsem se na kurtu dobře. Jsem ráda, že mi zdraví slouží, že jsem v celku a v pohodě,“ uvedla.
Právě zdraví ji v posledních týdnech trápilo, po fantastické jízdě až do finále v Hertogenboschi ji těsně před bitvou o titul skolila viróza.
„Nebyla jsem schopná vylézt z postele. Hrála jsem s tím už čtvrtfinále i semifinále a bohužel po semifinále večer jsem lehla a potila jsem se celou noc. Další ráno jsem nebyla schopná vylézt z postele, celý den jsem prospala. Bylo pro mě strašné zklamání, že jsem nemohla finále hrát. Vrátilo mě to zpátky na začátek přípravy,“ smutnila.
Sama všem pozoruje, že tráva je pro ni stejně jako pro většinu českých tenistek speciálním povrchem, na kterém jí to zkrátka tak nějak přirozeně jde v téměř každé situaci.
„Já si cestu na trávě hledala dlouho. Zpočátku na ni nemám dobré vzpomínky. Ale myslím, že na ní platí česká šikovnost. Variace úderů, kterou jsme se v začátcích samy učily. Umíme jít na síť, umíme čop, umíme kraťas. To tady platí víc než jen střel pravá a levá,“ líčí český recept Krejčíková.
Zatímco někdejší wimbledonská šampionka žije ve své bublině a nechce příští soupeřku znát, tenisový svět už její příští protivnici pojmenoval. Češku nečeká nic snadného, bude to čerstvá vítězka French Open Mirra Andrejevová.
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