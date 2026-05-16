Krejčíková už je zase hrozbou. V Parmě si jde pro další hardware, smějí se experti

Téměř na čtvrt roku zmizela z tenisového okruhu. A tak není divu, že si aktuálně Barbora Krejčíková nedává příliš velké cíle. Přesto se na antuce rozehrála natolik, že ji o víkendu čeká finále podniku v Parmě.
Když se po uzdravení svalového zranění na noze minulý týden znovu objevila na okruhu na tisícovkovém turnaji v Římě, měla skromný cíl.
„Nemám výsledková očekávání. Jde mi o to, jestli ten zápas vydržím, jestli když se pak druhý den po něm probudím, budu zase připravená hrát další. To je cíl, na který chci pak navazovat,“ řekla v rozhovoru pro Canal+ Sport.
A to se povedlo na jedničku. V italské metropoli sice skončila hned po druhém zápase na raketě světové jedničky Aryny Sabalenkové, ale pak popojela do Parmy na podnik kategorie WTA 125 a opět nastartovala formu někdejší šampionky French Open a Wimbledonu.
Postupně smetla někdejší hráčky první padesátky světového žebříčku, Němku Annu-Lenu Friedsamovou, Švýcarku Viktoriji Golubicovou a Kolumbijku Camilu Osoriovou a v pátek se protáhla už do finále.
„Musím říct, že mi to tu sedí, užívám si tady takovou tu rodinnou atmosféru. Na to, že jsem sem přijela hlavně odehrát nějaké zápasy, je super, že si zahraju finále,“ přiznala organizátorům.
V něm si to rozdá s někým z dvojice Dajana Jastremská z Ukrajiny a Jessica Bouzasová ze Španělska, tedy hráček na hraně světové padesátky, jejichž semifinále v pátek přerušil déšť.
„Tak či tak to bude těžký zápas. Ale finále je vždycky speciální, ať je to na kterémkoliv turnaji, půjdu si to užít a zahrát dobrý tenis,“ dodala.
Krejčíková navíc předvádí hodně bojovné výkony, ve třech ze čtyř případů vyhrála po třísetové bitvě. Takže kondici otestovala skvěle.
„Je to trochu menší titul, než na které je zvyklá, ale Barbora Krejčíková je zpět na lovu o nějaký ten hardware,“ poznamenal vtipně účet Tick Tock Tennis.
Tak či tak si Krejčíková polepší v žebříčku. Momentálně přeskočila v živém rankingu své krajanky Markétu Vondroušovou a Terezu Valentovou a patří jí 42. pozice.
