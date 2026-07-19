Krejčíková slaví, v Řecku získala cennou trofej. Ve finále porazila domácí idol

Tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7:6 a 6:3 domácí hvězdu Marii Sakkariovou a má devátý singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu.
Třicetiletá Krejčíková v prvním setu prohrávala 1:3, ale ztrátu brejku smazala a tie-break pak vyhrála 7:5.
Čtvrtá nasazená Sakkariová lépe vstoupila i do druhé sady a vedla 2:1 s brejkem.
Česká hráčka, jež byla turnajovou čtyřkou, ale vzápětí srovnala a pak už soupeřce povolila jen jednu hru.
Krejčíková proměnila ve vítězství druhou letošní finálovou účast na okruhu WTA.
Do boje o titul se dostala už v červnu na trávě v Hertogenboschi, ale tehdy do finále nemohla kvůli nemoci nastoupit.
Dnes se dvojnásobná grandslamová šampionka stala po Sáře Bejlek, Marii Bouzkové, Lindě Noskové a Karolíně Muchové pátou Češkou v této sezoně, která ovládla některý z turnajů WTA.
Za vítězství získala 250 bodů do světového žebříčku a prémii 32.520 eur (asi 787.000 korun).
Příští týden by měla Krejčíková hrát na turnaji Livesport Prague Open na Štvanici, v jehož pavouku je nasazenou dvojkou za obhájkyní titulu Marií Bouzkovou.
Sakkariová na obnoveném turnaji v Aténách, který se v řecké metropoli konal poprvé od roku 1991, dopadla stejně jako kdysi její matka Angeliki Kanellopuluová. Ta prohrála ve finále v roce 1986.
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