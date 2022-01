Nebyla jsem ve stovce, teď vyhrávám na velkých kurtech. Magické, žasne Krejčíková

Vzestup tenistky Barbory Krejčíkové nezpomaluje a loňská senzační vítězka Roland Garros už prolétla do čtvrtfinále dalšího grandslamu. Naposledy pocítila její formu v Melbourne na Australian Open bývalá světová jednička Viktoria Azarenková.

Dvojnásobné vítězce turnaje z Běloruska povolila Krejčíková jen čtyři hry a po vítězství zářila nadšením. "Je to speciální a magické. Předloni jsem ještě nebyla ve stovce a teď tady hraju na velkých kurtech a vyhrávám. Užívám si to, to jsem chtěla," řekla Krejčíková do mikrofonu v rozhovoru po utkání na centrálním dvorci Roda Lavera v Melbourne Parku.

Azarenkové nedala Krejčíková prakticky žádnou šanci a vítězství nad hráčkou, kterou má v úctě, si moc vážila. "Výhra mi dodává hodně sil do dalších zápasů, abych vydržela a dál se zlepšovala. Viku opravdu respektuju. Věděla jsem, že musím předvést svůj nejlepší tenis, abych ji porazila. A že se to podařilo, je výjimečné," citoval českou tenistku server iDNES.cz.

Postupně si Krejčíková získává na stranu fanoušky v ochozech. A byla ráda, že dělá radost i svým nejbližším doma v Česku. "Na každý zápas vstávají a dívají se. Dělám jim radost, nevstávají zbytečně," připomněla, že její zápasy převážně vycházely na noc středoevropského času. "Dodávají mi energii a já jim to takovými výsledky můžu vracet," děkovala na dálku z Austrálie za podporu.

Ve čtvrtfinále nedojde na odvetu za finále v Sydney. Španělka Paula Badosaová totiž nestačila na Madison Keysovou. Krejčíkovou tak čeká první vzájemný duel s Američankou. "Sleduju hodně tenisu a vím, co přijde. Viděla jsem ji dneska a hrála bezchybně," uvedla Krejčíková.

Taktiku s trenérem Alešem Kartusem stanoví až po utkání čtyřhry. Jisté je, že musí očekávat tvrdší údery než od Azarenkové. "Hraje opravdu silově. Je ráda agresivní, dobře podává a trefuje forhend. Musíme najít způsob, jak to eliminovat a jak jí vnutit mou hru," plánovala.

Aktuálně 51. hráčka světa Keysová už byla sedmičkou žebříčku WTA a před pěti lety si zahrála finále US Open. O Krejčíkové měla semifinalistka v Austrálii z roku 2015 jen slova chvály. "Tenis v jejím podání vypadá tak lehce," složila Keysová české soupeřce poklonu a dodala: "Vypadá to, že je jedno, co hrajete, ona vždy najde cestu a zabuduje do hry nový plán. Navíc je výbornou deblistkou, umí chodit dopředu a než se nadějete, využije situace a je na síti. Bude to nadmíru těžké."