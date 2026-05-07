Krejčíková - Sabalenková. Obří výzva pro Češku, po návratu jde proti světové jedničce
Sledujte online přenos z utkání druhého kola tenisového turnaje v Římě mezi Barborou Krejčíkovou a Arynou Sabalenkovou z Běloruska. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
Ruský dron zasáhl mateřskou školu v Sumách. Útoky pokračují i v dalších oblastech
Počet obětí ruského dronového útoku, který zasáhl budovu mateřské školy a její okolí, stoupl na dvě. Záchranáři nalezli v sutinách tělo další ženy. Sedm lidí bylo zraněno.
Dospělá žena vydávající se za dítě či nezvěstný vůdce sekty. Kauza Kuřim dodnes šokuje
Ve čtvrtek uplynulo devatenáct let od propuknutí takzvané kuřimské kauzy, v níž skupina lidí z dodnes nevyjasněných motivů týrala dva chlapce. V případu figurovala i dospělá žena vydávající se za dítě či zmizelý údajný vůdce sekty.
Americkým státem Mississippi se prohnala nejméně tři tornáda, 17 lidí je zraněných
Americký stát Mississippi ve středu večer místního času zasáhly ničivé bouře a nejméně tři tornáda. Zranění utrpělo 17 lidí, 500 domovů bylo v důsledku počasí poničeno, uvedly dnes podle agentury AP místní úřady. Stanice CBS informovala, že lidé nahlásili nejméně 14 tornád.
Věděl o tom Zelenskyj? Největší korupční skandál Ukrajiny znovu ožívá
Miliardová korupční kauza kolem ukrajinské státní společnosti Enerhoatom má další pokračování. Uniklé odposlechy podle ukrajinských médií naznačují možné vazby až na prezidenta Volodymyra Zelenského. Kauza přitom už v minulosti „položila“ několik jeho klíčových spolupracovníků a ministrů.
Devět nevyužitých mečbolů. Siniaková nezvládla tříapůlhodinovou bitvu
Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastasii Zacharovovou z Ruska 6:4, 6:1 a postoupila do 3. kola. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková, která nevyužila proti Rusce Anně Kalinské devět mečbolů a prohrála 6:4, 6:7, 5:7. Dohrála také Tereza Valentová, jež nestačila na světovou čtyřku Američanku Coco Gauffovou a podlehla jí 3:6, 4:6.