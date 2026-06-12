Krejčíková řádí na trávě. Deklasovala i Rumunku a zahraje si semifinále

Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Hertogenboschi do semifinále. Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou porazila dnes jasně 6:1, 6:2.
V boji o postup do finále se utká s Polkou Magdou Linetteovou, nebo Zeynep Sönmezovou z Turecka.
Třicetiletá Krejčíková, která plní v nizozemském dějišti roli nasazené osmičky, zvítězila za 61 minut. Nerozhodily ji ani dvě přestávky kvůli počasí. Soupeřce vzala pětkrát servis, sama o podání přišla jen jednou. Zaznamenala také šest es. O dva roky mladší Ruseovou porazila ve čtvrtém vzájemném zápase potřetí.
Předloňská šampionka Wimbledonu navázala na předchozí výhry nad Mexičankou Renatou Zarazúaovou a Belgičankou Hanne Vandewinkelovou a pokračuje turnajem bez ztráty setu. V první sadě proti Ruseové vedla 4:0, ve druhé prolomila soupeřčin servis ještě dvakrát a od stavu 3:2 už neztratila ani game.
Tenisový turnaj mužů a žen v Hertogenboschi (tráva):
Ženy (dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: McNallyová (USA) - Sierraová (Arg.) 6:4, 6:3.
Čtvrtfinále: Krejčíková (8-ČR) - Ruseová (Rum.) 6:1, 6:2.
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