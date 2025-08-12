Krejčíková přežila peklo, v Cincy jde dál. Odklidila i sedmnáctiletý americký zázrak

Barbora Krejčíková poprvé letos vyhrála i třetí zápas na jednom turnaji a v Cincinnati je v osmifinále. Sedmnáctiletou domácí tenistku Ivu Jovicovou zdolala po dvouapůlhodinové bitvě po setech 6:4, 3:6, 6:2.
I do třetice na elitním podniku v Ohiu potřebovala k postupu tři sady, dnes využila sedmý mečbol.
Vítězka loňského Wimbledonu a Roland Garros z roku 2021 Krejčíková kvůli zranění zad vstoupila do sezony až v polovině května a na jednom turnaji zatím vyhrála maximálně dvakrát. V Cincinnati však už před Jovicovou vyřadila Alycii Parksovou a překvapivě i nasazenou desítku Elinu Svitolinovou.
"Před pár dny jsem říkala svému týmu, že se cítím dobře, a no a teď mám na kontě tři výhry, což je skvělé. Beru to bod po bodu a uvidíme, jak daleko se mi podaří na tomto turnaji dojít," uvedla v rozhovoru na kurtu Krejčíková, jejíž další soupeřkou bude Italka Jasmine Paoliniová, kterou porazila v loňském finále Wimbledonu.
Dnes proti mladičké Američance začala Krejčíková výborně, hned se jí povedl brejk a při svém servisu byla v úvodní sadě bezchybná. Ve druhém setu naopak hned první podání ztratila a manko už nedohnala. Vrátila se nicméně do pohody a postup si trochu zkomplikovala až na konci, než se jí povedlo proměnit sedmý mečbol.
"Kéž bych byla takhle hrála, když mi bylo sedmnáct! Rozhodně jsem takhle daleko nebyla a myslím, že má před sebou velkou budoucnost," ocenila Krejčíková mladou soupeřku. "Vždycky je to těžké. Jsem moc ráda, že jsem našla způsob, jak vyhrát," dodala bývalá světová dvojka.
Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):
Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo: Krejčíková (ČR) - Jovicová (USA) 6:4, 3:6, 6:2, Gauffová (2-USA) - Jastremská (32-Ukr.) bez boje, Seidelová (Něm.) - Kesslerová (29-USA) 6:4, 2:6, 7:6 (8:6).
Muži (dotace 9,193.540 dolarů):
Čtyřhra - 1. kolo: Glasspool, Cash (2-Brit.) - Macháč, Borges (ČR/Portug.) 6:1, 5:7, 10:8.