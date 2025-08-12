Tenis

Krejčíková přežila peklo, v Cincy jde dál. Odklidila i sedmnáctiletý americký zázrak

ČTK Sport ČTK, Sport
před 3 hodinami
Barbora Krejčíková vyřadila v Cincinnati sedmnáctiletou Američanku Ivu Jovicovou po setech 6:4, 3:6, 6:2 a postoupila už do osmifinále. Česká tenistka si poradila pekelným vedrem i s nebezpečnou sokyní, která v předchozím kole smetla z kurtu jinou Češku Lindu Noskovou.
Barbora Krejčíková
Barbora Krejčíková | Foto: Reuters

Barbora Krejčíková poprvé letos vyhrála i třetí zápas na jednom turnaji a v Cincinnati je v osmifinále. Sedmnáctiletou domácí tenistku Ivu Jovicovou zdolala po dvouapůlhodinové bitvě po setech 6:4, 3:6, 6:2.

I do třetice na elitním podniku v Ohiu potřebovala k postupu tři sady, dnes využila sedmý mečbol.

Vítězka loňského Wimbledonu a Roland Garros z roku 2021 Krejčíková kvůli zranění zad vstoupila do sezony až v polovině května a na jednom turnaji zatím vyhrála maximálně dvakrát. V Cincinnati však už před Jovicovou vyřadila Alycii Parksovou a překvapivě i nasazenou desítku Elinu Svitolinovou.

"Před pár dny jsem říkala svému týmu, že se cítím dobře, a no a teď mám na kontě tři výhry, což je skvělé. Beru to bod po bodu a uvidíme, jak daleko se mi podaří na tomto turnaji dojít," uvedla v rozhovoru na kurtu Krejčíková, jejíž další soupeřkou bude Italka Jasmine Paoliniová, kterou porazila v loňském finále Wimbledonu.

Dnes proti mladičké Američance začala Krejčíková výborně, hned se jí povedl brejk a při svém servisu byla v úvodní sadě bezchybná. Ve druhém setu naopak hned první podání ztratila a manko už nedohnala. Vrátila se nicméně do pohody a postup si trochu zkomplikovala až na konci, než se jí povedlo proměnit sedmý mečbol.

"Kéž bych byla takhle hrála, když mi bylo sedmnáct! Rozhodně jsem takhle daleko nebyla a myslím, že má před sebou velkou budoucnost," ocenila Krejčíková mladou soupeřku. "Vždycky je to těžké. Jsem moc ráda, že jsem našla způsob, jak vyhrát," dodala bývalá světová dvojka.

Související

Pozor, stane se něco šíleného? Respekt z české "Barbie" obchází svět tenisu

Tennis: Cincinnati Open (Barbora Krejčíková)
2:32

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo: Krejčíková (ČR) - Jovicová (USA) 6:4, 3:6, 6:2, Gauffová (2-USA) - Jastremská (32-Ukr.) bez boje, Seidelová (Něm.) - Kesslerová (29-USA) 6:4, 2:6, 7:6 (8:6).

Muži (dotace 9,193.540 dolarů):

Čtyřhra - 1. kolo: Glasspool, Cash (2-Brit.) - Macháč, Borges (ČR/Portug.) 6:1, 5:7, 10:8.

 
Mohlo by vás zajímat

Krejčíková čelila smršti lichotek a propukla v smích. Ukažte jí lásku, znělo v Ohiu

Krejčíková čelila smršti lichotek a propukla v smích. Ukažte jí lásku, znělo v Ohiu

Britská hvězda žádala, aby vyhodili dítě z hlediště. Sudí ji bleskově uzemnila

Britská hvězda žádala, aby vyhodili dítě z hlediště. Sudí ji bleskově uzemnila
0:42

Kometa příští sezony. Experti větří průlom české tenistky, po trestu znovu září

Kometa příští sezony. Experti větří průlom české tenistky, po trestu znovu září

Potíže v Cincinnati: Na kurtu zkolaboval Rinderknech, Sinnera trápil proud či alarm

Potíže v Cincinnati: Na kurtu zkolaboval Rinderknech, Sinnera trápil proud či alarm
Tenis sport Obsah Cincinnati Barbora Krejčíková

Právě se děje

Aktualizováno před 36 minutami
Obrazem

Poslední hlas, který zbyl. Izraelci v Gaze zabili známého reportéra, kolegové smutní

Poslední hlas, který zbyl. Izraelci v Gaze zabili známého reportéra, kolegové smutní
Prohlédnout si 11 fotografií
Rozsáhlé škody po izraelském úderu na stan u nemocnice Šífa v Gaze, kde 11. srpna 2025 zahynuli novináři Al Džazíry.
Reportér Anas al‑Šaríf (druhý zleva) na nedatovaném snímku zveřejněném mluvčím izraelské armády (IDF) na síti X, spolu se zabitým vůdcem Hamásu Jahjou Sinvárem.
Aktualizováno před 1 hodinou
Krejčíková čelila smršti lichotek a propukla v smích. Ukažte jí lásku, znělo v Ohiu
Tenis

Krejčíková čelila smršti lichotek a propukla v smích. Ukažte jí lásku, znělo v Ohiu

Barbora Krejčíková se v Cincinnati nebezpečně rozjíždí, zvládla už tři těžké bitvy na tři sety a začíná se o ní mluvit stále hlasitěji.
Aktualizováno před 1 hodinou

Požár trolejového vedení u České Třebové komplikuje provoz na železničním koridoru

Požár trolejového vedení nedaleko stanice Česká Třebová komplikuje provoz na železničním koridoru. Trať byla déle než hodinu zcela neprůjezdná, po 21:00 byl obnoven provoz po dvou ze čtyř traťových…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Statečná Plzeň dokázala porazit Rangers. Zahraje si základní část Evropské ligy
Fotbal

Statečná Plzeň dokázala porazit Rangers. Zahraje si základní část Evropské ligy

Fotbalisté Plzně si hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola porazili Glasgow Rangers 2:1, ztrátu 0:3 z úvodního duelu ale nesmazali.
před 2 hodinami
"Někteří pacienti jsou fanaticky odolní vůči zdravému rozumu," říká lékař-rekordman
Zahraničí

"Někteří pacienti jsou fanaticky odolní vůči zdravému rozumu," říká lékař-rekordman

Celý život pracoval jako všeobecný lékař v Banské Bystrici, kde měl svého času na starosti nejvíce pacientů v celém Československu.
před 2 hodinami
Dva Češi v Lyonu. Za Šulcem míří odpadlík Sparty, Francouzi ukázali finanční detaily
Fotbal

Dva Češi v Lyonu. Za Šulcem míří odpadlík Sparty, Francouzi ukázali finanční detaily

Fotbalista Adam Karabec odešel z pražské Sparty na roční hostování do Lyonu, kam minulé pondělí přestoupil jiný český ofenzivní hráč Pavel Šulc.
Aktualizováno před 2 hodinami
Stáhnout se z Donbasu? Vyloučeno, přišli bychom o obranné linie, řekl Zelenskyj
Zahraničí

ŽIVĚ
Stáhnout se z Donbasu? Vyloučeno, přišli bychom o obranné linie, řekl Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy