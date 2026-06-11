Krejčíková i Lehečka jsou ve čtvrtfinále, na trávě se jim daří

Barbora Krejčíková postoupila v Hertogenboschi do čtvrtfinále. Předloňská šampionka Wimbledonu porazila Belgičanku Hanne Vandewinkelovou 6:1, 6:4. V boji o semifinále se utká s Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou. Jiří Lehečka zahájil úspěšně travnatou část sezony. Ve Stuttgartu dnes otočil duel s Australanem Jamesem Duckworthem a po vítězství 6:7, 6:4, 7:6 postoupil do čtvrtfinále.
Třicetiletá Krejčíková zvítězila nad 97. hráčkou světa Vandewinkelovou za hodinu a 20 minut. Belgické soupeřce, která v 1. kole vyřadila jinou Češku Nikolu Bartůňkovou, vzala třikrát servis. Sama byla na podání stoprocentní a zaznamenala také pět es.
"Jsem velmi šťastná, že se mi daří a mohu tady hrát. Mám z toho skvělý pocit. Hru na trávě mám ráda. Moc děkuji fyzioterapeutům, kteří mi pomáhají, abych byla zdravá," řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.
Svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka, která plní v Hertogenboschi roli nasazené osmičky, navázala na úvodní vítězství nad Mexičankou Renatou Zarazúaovou a opět neztratila ani set. První sadu proti Vandewinkelové získala díky vedení 5:0.
Ve druhé sadě odvrátila česká hráčka v šesté hře jediný brejkbol a poté udeřila. Za stavu 4:4 dostala na přijmu soupeřku pod tlak, vypracovala si celkem osm brejkbolových možností a tu poslední využila. Duel poté uzavřela při prvním mečbolu.
Lehečka, ve Stuttgartu čtvrtý nasazený hráč, se utká s turnajovou šestkou Francesem Tiafoem z USA.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka, kterému patří ve světovém žebříčku 12. místo, porazil o deset let staršího Duckwortha po bezmála dvou a půl hodinách hry. Zaznamenal 16 es a 42 vítězných míčů. S Duckworthem hrál poprvé.
Mladoboleslavský rodák, který na antukovém Roland Garros vypadl hned v 1. kole, musel otáčet nepříznivý vývoj. První set ztratil po dramatickém tie-breaku, v němž nevyužil tři setboly a prohrál 8:10.
Ve druhé sadě se ale podařilo Lehečkovi hned vzít soupeři podání a výhodu dotáhl až do konce. V rozhodujícím setu odvrátil český hráč ve čtvrtém gamu dva brejkboly a tentokrát si ve zkrácené hře vedl lépe. Získal vedení 4:0 a o chvíli později proměnil třetí mečbol.
S 26. hráčem světa Tiafoem se Lehečka utká počtvrté. Zatím s ním má bilanci 1:2, naposledy ho ale vloni porazil ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru v americkém Delray Beach.
Tenisový turnaj mužů ve Stuttgartu (tráva, dotace 757.320 eur):
Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (4-ČR) - Duckworth (Austr.) 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (7:3).
Tenisový turnaj mužů a žen v Hertogenboschi (tráva):
Muži (dotace 723.435 eur):
Čtyřhra - 1. kolo: Pavlásek, Rikl (ČR) - Gillé, Verbeek (Belg./Niz.) 6:4, 6:7 (7:4), 12:10
Ženy (dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Krejčíková (8-ČR) - Vandewinkelová (Belg.) 6:1, 6:4.
Čtyřhra - čtvrtfinále: Hozumiová, Wu Fang-Sien (4-Jap./Tchaj-wan) - Sisková, Piterová (ČR/Pol.) 7:5, 0:6, 10:7.
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