Krejčíková ovládla české derby, postupuje i Bartůňková, Bejlek a Valentová

Tenistky Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková a Tereza Valentová postoupily na turnaji WTA v Praze do 2. kola.
Nasazená dvojka Krejčíková porazila krajanku Lindu Fruhvirtovou 6:2, 6:4. O příčku níže postavená Bejlek zvítězila nad Ruskou Annou Blinkovovou 7:6, 3:6, 6:1, Bartůňková otočila na Štvanici duel s Číňankou Jüan Jüe, kterou zdolala 3:6, 6:4, 6:1, a Valentová deklasovala Australanku Priscillu Honovou 6:3, 6:1.
Vedle Fruhvirtové neuspěla z českých hráček Laura Samson, jež podlehla jiné Australance Maye Jointové 4:6, 6:3, 2:6. Jana Kovačková prohrála s Lanlanou Tararudíovou z Thajska 3:6, 7:5, 2:6.
Předloňská wimbledonská šampionka Krejčíková, která před dvěma dny triumfovala na turnaji v Aténách, porazila Fruhvirtovou za hodinu a 18 minut. Šestadvacátá hráčka světa vyhrála šestý zápas po sobě. V druhém kole se utká s další Češkou Lucií Havlíčkovou.
Krejčíková potvrdila proti Fruhvirtové, která se do hlavní soutěže dostala jako "šťastná poražená" z kvalifikace, roli favoritky. V prvním setu uspěla po dvou brejcích, sama byla na podání stoprocentní. Ve druhé sadě Fruhvirtová podání Krejčíkové třikrát vzala, ani jednou ale náskok brejku nevyužila a od stavu 4:2 už neuhrála ani game. Krejčíková jí od té doby povolila už jen tři fiftýny a po obratu proměnila první mečbol.
"Byl to těžký zápas. Vždycky je náročné hrát české derby. Když je ale člověk takto v Česku, tak tím, že máme spoustu dobrých holek, se většinou něco podobného stane. Ve Wimbledonu jsem si těch derbíček také zahrála dost. Je to prostě součást toho a je super, že máme tolik dobrých holek," řekla novinářům Krejčíková.
Dvacetiletá Bejlek porazila o sedm let starší Blinkovovou po takřka tříhodinovém boji a zdolala ji podruhé ze tří vzájemných zápasů. V dalším kole se utká s Marií Timofejevovou z Uzbekistánu.
Bejlek smazala v prvním setu nepříznivé stavy 0:3, 3:5 i 5:6 a rozhodla v tie-breaku. V něm nejprve nevyužila dva setboly a vedení 6:4, poté ale tři soupeřčiny šance smazala a za stavu 10:9 sadu uzavřela. Blinkovová se ale nevzdala a také předvedla ve druhé sadě obrat. Otočila vývoj ze stavu 2:3 na 6:3 a vyrovnala. Rozhodl třetí set, Bejlek v něm získala vedení 5:0 a v závěru proměnila třetí mečbol.
"Určitě se mi nepovedly začátky setů, ale jsem strašně ráda, že jsem se potom dokázala zmátořit a zvládla to. Musím říct, že mi dneska hodně pomohli diváci. Jsem moc ráda, že jsem to zvládla," řekla Bejlek.
Nasazená čtyřka Bartůňková zahájila duel proti 121. hráčce světa Jüan Jüe dobře a po brzkém brejku vedla v prvním setu 2:1. Poté ale tenistka I. ČLTK Praha přišla o čtyři hry v řadě a manko už nedohnala.
Ve druhé sadě vedla Bartůňková 3:0, ale i tentokrát o náskok přišla. V deváté hře za stavu 4:4 navíc čelila dvěma brejkbolům, těžké chvíle ale ustála. Obě hrozby odvrátila, vzápětí prolomila soupeřčin servis a vynutila si třetí set.
V něm už Bartůňková měla vývoj pod kontrolou. Šla do vedení 3:0, soupeřce povolila jediný game a utkání zakončila při třetím mečbolu. Pomohlo jí i devět es.
"Byl to strašně těžký zápas. O to víc, když jsem prohrála první set. Samozřejmě jsem hrála po delší době zápas na tvrdém povrchu, takže jsem si zvykala. Je ale super, že jsem se stále zlepšovala a zvládla takhle těžký zápas," uvedla Bartůňková, který příště narazí na Tararudíovou.
Uspěla také devatenáctiletá Valentová. Australanku Honovou, která postoupila do turnaje jako "šťastná poražená" z kvalifikace, přehrála za 68 minut. Povolila jí jen čtyři gamy, pětkrát jí vzala podání.
"Cítila jsem se skvěle a zápas jsem si strašně užila. Hodně jsem se těšila na české fanoušky, takže jsem ráda, že se mi to takhle podařilo. Cítila jsem se celkem dobře a myslím si, že mi to sedlo. Jsem ráda, jak jsem to odehrála," podotkla Valentová, která plní roli nasazené pětky.
Finalistka loňského turnaje v Ósace Valentová sice v prvním setu přišla o vedení 2:1, od stavu 2:3 ale získala čtyři hry a ujala se vedení. Ve druhé sadě česká tenistka utekla do vedení 5:0 a o dvě hry později využila druhý mečbol. V dalším kole narazí na Jointovou, která porazila Samson
Osmnáctiletá Samson vzdorovala 77. hráčce světa téměř dvě hodiny. Pětkrát přišla o servis a doplatila na devět dvojchyb. První set prohrála kvůli ztracenému podání v 10. hře, ve druhé sadě ale byla na servisu stoprocentní a díky dvěma brejkům srovnala. Ve třetím dějství ale Samson přišla o podání třikrát a duel ztratila.
"Hodně mě to mrzí. Myslím, že jsem hrála dobře, ale chyběly kousky, které jsem bohužel nezvládla. Pokud chci vyhrávat, musím na tom zapracovat. Ten zápas mi hodně dal, za což jsem ráda. Porážka mě ale hodně mrzí," konstatovala Samson.
Neuspěla ani o dva roky mladší Kovačková, která také startovala díky divoké kartě. S 82. tenistkou světa Tararudíovou přišla šestkrát o podání. První set prohrála Kovačková kvůli ztracenému servisu v šesté hře, ve druhé sadě otočila vývoj ze stavu 3:5. V rozhodujícím dějství ale vítězka letošního juniorského Australian Open, Roland Garros a Wimbledonu ze čtyřher už na celkový obrat nedosáhla. Přišla třikrát o servis a utkání po téměř dvou hodinách ztratila.
Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (2-ČR) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 6:4, Bejlek (3-ČR) - Blinkovová (Rus.) 7:6 (11:9), 3:6, 6:1, Tararudíová (Thaj.) - J. Kovačková (ČR) 6:3, 5:7, 6:2, Valentová (5-ČR) - Honová (Austr.) 6:3, 6:1, Jointová (Austr.) - Samson (ČR) 6:4, 3:6, 6:2, Taggerová (Rak.) - Kao Sin-jü (Čína) 6:2, 6:4, Bartůňková (4-ČR) - Jüan Jüe (Čína) 3:6, 6:4, 6:1, Hontamaová (Jap.) - Parryová (7-Fr.) 6:4, 6:0, Timofejevová (Uzb.) - Sasnovičová (Běl.) 6:3, 6:4.
Čtyřhra - 1. kolo: Bartůňková, Šalková (ČR) - Barnettová, Murrayová (Brit.) 6:3, 7:5.
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