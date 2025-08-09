Tenis

Trápení, ztráta, kanár. Krejčíková v Cincinnati postoupila po divokém průběhu

před 1 hodinou
Barbora Krejčíková je na turnaji v Cincinnati ve druhém kole, když porazila domácí Alyciu Parksovou 6:4, 4:6 a 6:0. Další soupeřkou bude wimbledonské vítězce Elina Svitolinová z Ukrajiny.
Barbora Krejčíková na turnaji v Cincinnati
Barbora Krejčíková na turnaji v Cincinnati | Foto: Reuters

Česká tenistka vstoupila do všech tří setů skvěle, každý z nich ale dopadl jinak. Zatímco v prvním dějství se Krejčíková k triumfu nakonec protrápila, ve druhém předvedla Američanka obrat. Až na třetí pokus dotáhla nadějný náskok k hladkému vítězství.

Krejčíková záhy vedla 5:0, první set ale dlouho nedokázala dopodávat, což se jí povedlo až za stavu 5:4. Podobně razantně vlétla i do druhé sady. Parksová se v tu chvíli trápila spíš sama se sebou - ve třetím gamu ztratila servis čistou hrou, když předvedla tři dvojchyby za sebou. Pak ovšem byla na řadě Krejčíková, kdo si vybral slabší chvilku a Američanka set otočila.

Rozhodující sada však už patřila wimbledonské vítězce z loňského roku. Ta po dvou hodinách postoupila do druhého kola, v němž se utká s Elenou Svitolinovou.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,193.540 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Landaluce (Šp.) - Kypson (USA) 3:6, 6:3, 6:2, Tien (USA) - Riedi (Švýc.) 6:3, 6:4, Džumhur (Bosna) - Bellucci (It.) 7:6 (9:7), 7:6 (7:5), Royer (Fr.) - Ofner (Rak.) 5:7, 6:3, 6:3, Basavareddy (USA) - Vukic (Austr.) 7:6 (7:5), 7:5, Bautista (Šp.) - Altmaier (Něm.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), Medjedovič (Srb.) - Kovacevic (USA) 6:2, 6:3, Walton (Austr.) - Navone (Arg.) 4:6, 7:6 (7:3), 6:1, Brooksby (USA) - Müller (Fr.) 7:6 (7:2), 5:7, 6:1, Opelka (USA) - Dellien (Bol.) 7:5, 7:6 (7:3), Comesaňa (Arg.) - Munar (Šp.) 6:4, 6:4, Quinn (USA) - Kecmanovič (Srb.) 7:6 (7:5), 6:4.

Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (ČR) - Parksová (USA) 6:4, 4:6, 6:0, Jüan Jüe (Čína) - Bucsaová (Šp.) 6:2, 6:2, McNallyová (USA) - Inglisová (Austr.) 6:2, 6:3, V. Kuděrmětovová (Rus.) - Lamensová (Niz.) 6:1, 6:3, Sakkariová (Řecko) - Rachimovová (Rus.) 6:3, 3:6, 6:2, Sevastovová (Lot.) - Bektasová (USA) 6:4, 6:7 (6:8), 6:1, Jovicová (USA) - Sierraová (Arg.) 6:3, 7:6 (7:4), Osoriová (Kol.) - Učidžimaová (Jap.) 7:5, 1:6, 6:4, Tomovová (Bulh.) - Liová (USA) 6:4, 7:5, Wang Sin-jü (Čína) - Arangová (Kol.) 7:6 (7:1), 6:3.

 
