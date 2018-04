Krejčíková natvrdo o Češích: Umíte se jen vysmívat a kritizovat. Za některé z vás se stydím

Mili fanousci, moc vam vsem dekuju za podporu a gratulace. Velice si toho vazim a moc jste me potesili. Sice se nam finale vcera na Miami Open nevydarilo, ale ja osobne jsem za tento uspech rada. Po dvou tezkych tydnech na WTA v Key Biscayne, je finalova ucast cenna karierni zkusenost. Moc dekuji vsem lidem, co se podileji na mem chodu - rodine, pratelum, trenerum - tymu, sponzorum, ale stejne nejvice je fanousku, tem patri nejvetsi dik. Samozrejme me mrzi, ze jsme nevyhraly, ale od patku bojuju s nejakym virem. Celou sobotu jsem prolezela v posteli s praskama, teplotama, cajem a pocenim a hlavne s pranim, abych se citila v nedeli lip a mohla vubec k finale nastoupit. Misto toho, abych si zapas uzila, skoncila jsem v bolestech, slzach a krecich. Hlava chtela bojovat, ale telo me uz do vetsi zateze nepustilo. Moc se fanouskum i Katce omlouvam. A taky gratuluji Coco a Ashleigh, zaslouzene ziskaly titul. S Siniakova Katerina se v nasledujicich tydnech objevime v Charlestonu, Madridu, Rime a Parizi. Vice fotek na mem oficialnim instagramu @bkrejcikova a twitteru @b_krejcikova Bara /Dale... Mrzi me, ze se v CR najdou osoby (vetsina nez mensina), kteri si vysledku ceskych tenistu a celkove sportovcu nevazi. Je to az k nevire, jak se nektere internetove stranky i socialni media a komentare k nim vyjadruji k uspechum. Tolik negativnich nadpisu od tisku. Cesko je tak mala zeme a ma tolik vynikajicich sportovcu, kteri nasi zemi reprezentuji po celem svete. A odezva od cechu? Umite se jim jen vysmivat, zesmesnit je, potupit a zkritizovat. Kde je nejaka podpora, oceneni, hrdost a respekt? Mate se cim pysnit, ale vy to vyhazujete oknem ven. Kazdy uspech ohodnotite jako neuspech, jako katastrofu. Ani nevite, co se za slovem "sportovec" skryva. A vy je pomlouvate a urazite podurovnimi komentari a nadpisy clanku, skryti za prezdivkami, za monitory pocitacu, apod. Miluji Cesko, s laskou ho reprezentuji a jsem hrda ceska, ale za nektere individua z nasi republiky se stydim. / Dear fans thank you so much for support and kind messages. I really appreciate it. You guys made my day. Unfortunately we lost the final at #MiamiOpen but personally Im happy with this achievement. After two very hard weeks in #WTA at Key Biscayne - being in final is something unbelievable and its such a amazing experience in my career. Yes Im sad we didnt win but I was happy I could perform. Since friday I have been battling against some virus. Being in my bed all saturday wishing to be able to compete in finals on sunday. Sadly I ended up in pain, cramping and tears. My head wanted to fight but my body didnt let me go any further anymore. I didnt want to let people/fans down as well as Katerina. Also well done to Coco and Ashleigh for consistent and well deserved victory in this 2 weeks. With #SiniakovaKaterina we will perform in Charleston, Madrid, Rome and French Open too. More pictures on my official instagram @bkrejcikova and twitter @b_krejcikova Best Barbora Ps. So happy to meet legend - James Blake Tennis, after watching him so many years in TV I have never dreamt about meeting him in person. He was one of my heroes during his career - I loved watching his matches when I was little. I still cant believe it I made it this far. Such a nice person.