Krejčíková se proti Sabalenkové trápila na servisu a semifinále US Open si nezahraje

Tenistka Barbora Krejčíková skončila při debutu v hlavní soutěži dvouhry na US Open ve čtvrtfinále. Osmá nasazená závěrečného grandslamu sezony prohrála se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska po setech 1:6 a 4:6.

"Teď jsem zklamaná, že se mi zápas nevyvedl, jak jsem si představovala. Doufala jsem, že budu větší soupeřkou, než jsem byla," řekla Krejčíková novinářům.

"Ale celkově to beru velmi pozitivně. Na to, kde jsem začínala, kde byla před rokem, tak si myslím, že to je úplně super. Nikdo to neočekával, ani já to neočekávala. Být tady ve čtvrtfinále při debutu je nádhera. Beru si jenom to pozitivní a z věcí, které se mi tady staly, se chci hlavně poučit a dál se zlepšovat," dodala.

Od začátku byla Krejčíková, která dohrála osmifinále vyčerpáním v mrákotách, pod tlakem Sabalenkové. V prvním setu si ani jednou neudržela servis, což se jí povedlo až v desáté hře utkání a za stavu 0:2 ve druhé sadě. Soupeřce v duelu bez dramatičtějších výměn už podání vzít nedokázala a po čisté hře Bělorusky zápas za hodinu a pětadvacet minut prohrála.

"Aryna je ve výborné formě a hraje skvěle, což potvrdila. Snažila jsem se bojovat o každý míč. Přála bych si, aby byl zápas delší, ale nevyšlo to," řekla Krejčíková.

Ve středu bude hrát o postup do semifinále Karolína Plíšková. Turnajová čtyřka se střetne se sedmnáctou nasazenou Marií Sakkariovou z Řecka.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Sabalenková (2-Běl.) - Krejčíková (8-ČR) 6:1, 6:4.

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále: Auger-Aliassime (12-Kan.) - Alcaraz (Šp.) 6:3, 3:1 skreč.