Krejčíková musí zrychlit, radí Navrátilová. V desítce zůstane, věří další legenda

Prožila snový rok, ale také ten fyzicky nejnáročnější v životě. Barbora Krejčíková začne novou tenisovou sezonu jako členka první pětky žebříčku. Podle Martiny Navrátilové musí Češka ale ještě přidat, aby se udržela ve špičce, bývalá americká hráčka Pam Shriverová rodačce z Ivančic věří.

Nad sezonou pětadvacetileté Češky kroutil hlavou kdekdo. Triumf na grandslamu v Paříži, titul ve Štrasburku, Praze, čtvrtfinále US Open. Krejčíková vystřelila na třetí místo žebříčku, až v úplném závěru roku jí došel dech a po třech porážkách na Turnaji mistryň zakončila životní jízdu jako světová pětka.

A tak není divu, že její budoucnost v roce 2022 řeší i redakce oficiálního webu okruhu WTA. Podle ní je otázka toho, jak si Krejčíková poradí s novou rolí favoritky, jedna z klíčových pro nadcházející tenisový ročník.

"Je na tom stejně jako Polka Iga Swiateková, která vyhrála Paříž o rok dříve. Zničehonic ji to vyhodilo vzhůru. To máte jako u horolezce, když zdoláváte vrcholek kopce stupeň po stupínku, zvládnete to, ale jakmile vás někdo rovnou vysadí v takové výšce, máte problémy s dýcháním," použila originální příměr tenisová legenda z Řevnic Martina Navrátilová.

V rozhovoru pro web wtatennis.com se pustila do rozboru Krejčíkové spolu se svou někdejší deblovou spoluhráčkou a další tenisovou legendou z USA Pam Shriverovou.

"Myslím, že ona i Iga to zvládnou a zůstanou v Top 10. U Barbory je to trochu větší téma, protože na konci roku byla hodně vyčerpaná, vždyť vyletěla v singlu, v deblu byla nejlepší, do toho hrála Billie Jean King Cup a pak přelétala do Mexika na Turnaj mistryň. Teď to bude rok, kdy budeme sledovat, jestli to znovu všechno ustojí," myslí si devětapadesátiletá rodačka z Marylandu.

Navrátilová Krejčíkové na dálku občas radí, když jenom to jde a když sama hráčka chce. Aby byla česká hvězda ještě lepší, měla by prý v některých fázích hry ještě přidat.

"Má výborný slice a skvělý cit na balon, asi nejvíc se podobá tomu, co předvádí světová jednička Ashleigh Bartyová, musí ale ještě zrychlit hru," nabádá Češku Navrátilová.

Krejčíková si v minulé sezoně několikrát stěžovala, že ji pořadatelé turnajů nešetří a v programu sází jeden její singlový i deblový zápas za druhým tak, že si nemá čas příliš odpočinout.

"Záleží, jak si v zimě odpočinula hlavně emočně, psychicky, aklimatizace chvíli trvá. Pokud tohle zvládla, tak bude připravená," myslí si Navrátilová.

Současná česká dvojka měla už tento týden v plánu turnaj v Adelaide, ale kvůli nemoci musela účast zrušit. Nyní tedy doufá, že bude v pořádku do prvního grandslamu sezony. Tradiční Australian Open začíná 17. ledna.