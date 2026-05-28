Krejčíková má za sebou majstrštyk. Ještě zazáří, věří Novák. Popsal, kdy zvyšuje hlas

Po nadějné přípravě na antuce přišel v Paříži rychlý konec. Barbora Krejčíková se rozloučila s tenisovým Roland Garros hned v prvním kole. Její trenér Jiří Novák ale věří, že se ještě brzy odrazí k někdejším skvělým výkonům. Má k tomu prý ty nejlepší předpoklady.
Po téměř čtvrt roce se opět vrátila na okruh. Naskočila na povrch, na kterém dokázala vyhrát grandslam.
Krejčíková se dokonce naladila finálovou účastí na podniku v Parmě, ale v Paříži vyfasovala nasazenou soupeřku a po třísetové bitvě a dvou nevyužitých mečbolech prohrála hned v prvním kole Roland Garros.
Její trenér a někdejší špičkový tenista Jiří Novák ale věří, že to je teprve začátek a že se třicetiletá tenistka vrátí k tenisu, který ji zdobil, když vyhrávala grandslamy.
„Myslím si, že může dokázat v tenisu ještě hodně. Vždyť před pěti lety Báru prakticky nikdo neznal. Ano, byla výborná deblistka, která vyhrávala spoustu turnajů, ale ve dvouhře na tom tak dobře nebyla. Pak to ale přišlo jak lusknutím prstu, všechna ta práce se zúročila, vyhrála Štrasburk a pak i Paříž. Její kariéra vylétla nahoru,“ připomněl Novák v pořadu Advantage, který bude mít premiéru v pátek od 20:30 na Canal+ Sport.
Navíc v minulosti Krejčíková potvrdila, že se umí po delších zraněních vrátit do skvělé formy.
„Po zranění se vracela i v době, kdy ovládla pětistovku v Ostravě a pak i Wimbledon. Když někdo vyhraje Roland Garros a Wimbledon, je to něco neuvěřitelného, jsou to dva úplně odlišné povrchy. Ukázala, že je univerzální hráčka,“ vypíchl Novák, v čem je Češka unikátní.
Mají za sebou už roční spolupráci. Jednapadesátiletý trenér začal s tenistkou z Ivančic poté, co ukončil angažmá u Marie Bouzkové. A s Krejčíkovou si zatím uplynulý rok nemůže vynachválit.
„Je to neuvěřitelná šampionka, snažím se s ní být pozitivní. Nemůžu přijít a najednou jí měnit forhend nebo bekhend. Každý svěřenec si často řekne, jestli mám být přísnější nebo spíš naopak. Jde o komunikaci a nám to zatím klape,“ vysvětlil někdejší pátý hráč světa.
Ale to neznamená, že by Novák neuměl zvýšit hlas. „Dokážu zakřičet, ale holky, ať už Maruška nebo Bára, si to nikdy nezasloužily. Jsou to profesionálky, ví, co chtějí. Ale když jsem trénoval juniory, tak jsem zvýšil hlas, když jsem viděl jejich nezájem. Jinak razím teorii, že když bude trenér přísný, bude hráčka pod ještě větším tlakem, než je tím, že třeba prohrála zápas,“ dodal Novák.
Nyní je oba čeká přesun na trávu. Krejčíková má přihlášený turnaj v 's-Hertogenboschi a Nottinghamu, pak se přesune na další grandslam, tentokrát ve Wimbledonu.
