Krejčíková - Kontaveitová. Češka začíná Turnaj mistryň proti podzimní kometě

My se dnes budeme věnovat utkání českého objevu sezony - Barbory Krejčíkové. Ta ještě loni v singlovém žebříčku paběrkovala v druhé stovce, nyní je světovou trojkou a vítězkou French Open. Jakkoliv to zní absurdně, tenistka z moravských Ivančic chytla na přelomu května a června životní formu a došla si pro senzační titul z pařížské antuky. Na Wimbledonu posléze došla do 4. kola a na US Open do čtvrtfinále. Navíc získala titul z domácího turnaje v Praze. V Cincinnati stejně jako v Londýně nestačila na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, v Indian Wells vypadla na raketě Španělky Badosaové. Musela pak vynechat turnaj v Ostravě, aby se dala zdravotně do pořádku před koncem sezony. Minulý týden marně hájila české barvy v Billie Jean King Cupu. Oba své singlové duely ve skupině prohrála a Češky tak dál nepostoupily.